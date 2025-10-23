Disney canceló un spin-off de un personaje de "Star Wars" y los fans estallaron en reclamos

El propio protagonista, de lo que hubiera sido un spin-off de “Star Wars”, anunció que desde Disney leyeron el guion y rechazaron el proyecto. Los fans de la saga intergaláctica no tardaron en expresar su enojo y hacer sus reclamos en redes sociales.

Disney confirma la tercera entrega de una de sus sagas más queridas: "Es brillante"

Parque brasileño supera a Disney y se sitúa como el primero entre los mejores del mundo: ¿dónde queda?

Adam Driver como Kylo Ren (Ben Solo) en “Star Wars” se cerró definitivamente tras “El ascenso de Skywalker” (2019). Sin embargo, el actor intentó regresar al universo con un nuevo proyecto que incluso llegó a tener guion y dirección confirmada. Pero, pese al entusiasmo, Disney se negó rotundamente.

En una reciente charla con Associated Press, Driver reveló que pasó dos años trabajando junto al reconocido director Steven Soderbergh en una película titulada “The Hunt for Ben Solo” , situada después de los eventos de “El ascenso de Skywalker”.

El guion fue coescrito por Rebecca Blunt y Scott Z. Burns, y buscaba explorar una nueva etapa en la redención del personaje.

“Siempre me interesó hacer otra de ‘Star Wars’”, confesó el actor. “Llevaba hablando de hacerla desde 2021. Kathleen Kennedy me contactó. Y agregó: ‘Con un gran director y una gran historia, lo haría en un segundo’. Me encantaba ese personaje y me encantó interpretarlo ”.

Embed - Star Wars: El Ascenso de Skywalker | Nuevo Tráiler oficial en español | HD

Según explicó, la productora Lucasfilm apoyó la idea desde el principio, pero el proyecto se cayó al presentarlo ante la cúpula de Disney: “Cuando se la mostramos a Bob Iger y Alan Bergman, simplemente dijeron que no. No entendían cómo el protagonista podía seguir vivo. Y punto.”

No sería la primera resurrección

Aunque la muerte de Kylo Ren en “El ascenso de Skywalker” fue definitiva, la saga ya había revivido personajes antes —como el emperador Palpatine—, por lo que los fans consideran que ese argumento no justifica la negativa de Disney.

La resurrección del Emperador Palpatine en "El ascenso de Skywalker" fue uno de los giros más polémicos de toda la saga. Después de su aparente muerte en "El retorno del Jedi" (1983), el villano interpretado por Ian McDiarmid regresó casi cuatro décadas después gracias a una explicación breve: sobrevivió gracias a la clonación y la manipulación de la Fuerza.

La resurrección del Emperador Palpatine en "Star Wars". La resurrección del Emperador Palpatine en "Star Wars". gentileza

En realidad, el cuerpo que aparece en el filme no es el original, sino un clon creado por los Sith Eternal, una secta que lo veneraba en secreto en el planeta Exegol. Su conciencia habría sido transferida a este cuerpo mediante antiguos rituales del Lado Oscuro.

El enojo de los fans con Disney

En X, ex-Twitter, se mostraron furiosos con Disney: “Rechazan una gran historia de Kylo Ren para hacer más basura de Grogu”.

La cancelación de “The Hunt for Ben Solo” provocó una ola de críticas en redes sociales. Muchos fans acusaron a Disney y Lucasfilm de “tomar decisiones erráticas” con la saga y lamentaron haber perdido una oportunidad de explorar uno de los personajes más complejos del universo Star Wars.

“La diferencia es que al menos habríamos tenido una actuación central buena y realmente emotiva en la película de Kylo Ren”, argumentó un usuario.

Otro usuario, sumó: “Rechazan una película de Kylo Ren, un personaje que la mayoría ama, con un director experimentado, pero aprueban una de Rey, que casi nadie esperaba, dirigida por alguien que nunca hizo un largometraje”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jim1canada123/status/1981328761422565485&partner=&hide_thread=false They reject a Kylo ren movie, that most people like, with an expereinced director. But they greenlight a Rey movie, that most people are lukewarm on, with a director who has never made a feature film. Only lucasfilm pic.twitter.com/ArcU8iNbpK — jim1 (@jim1canada123) October 23, 2025

Aun así, algunos seguidores se aferran a una nota positiva: Adam Driver no perdió el interés en volver a la saga, por lo que muchos mantienen la esperanza de que en el futuro surja una nueva historia centrada en Kylo Ren.