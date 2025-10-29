29 de octubre de 2025 - 13:08

Prime Video suma una nueva película argentina que fue un éxito en cines este 2025

La película está actualmente en carrera para ternas de premios internacionales y cuenta una historia real.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una de las películas argentinas más reconocidas de este 2025, tanto por premiaciones internacionales y el público en cines, llega a Amazon Prime Video. Es el filme es el representante oficial del país en la preselección de películas extranjeras camino al Oscar.

Se trata de “Belén”, inspirada en una historia real, ocurrida en Tucumán, sobre una joven acusada de un aborto inducido y procesada por homicidio agravado por el vínculo.

Embed - Belén - Tráiler Oficial

“Belén”, más que la historia de una mujer

El film revive el hecho que en 2014 marcó un punto de quiebre y abrió el camino a lo que luego sería la “marea verde”, movimiento que impulsó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 2020.

Apodada "Belén" -para preservar su intimidad- es una joven que llega de urgencia a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que estaba embarazada. Al recuperar la conciencia, despierta esposada y rodeada de policías, acusada de haberse provocado un aborto.

La justicia ordena que permanezca dos años en prisión preventiva y luego la condena a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo. En ese contexto, Soledad Deza (Fonzi en la película), una abogada tucumana, asume su defensa. Acompañada por miles de mujeres y organizaciones, inicia una batalla contra un sistema judicial conservador para exigir justicia y lograr la libertad de la joven.

Soledad Deza, la abogada real del caso "Belén".
La película con proyección internacional

Además de su camino rumbo a los Oscar, Belén también fue seleccionada para competir como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya.

¿A partir de cuándo se podrá ver "Belén" por Prime Video?

En Argentina, podrá verse de forma exclusiva en Amazon Prime Video a partir del 14 de noviembre.

