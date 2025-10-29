Prime Video suma una nueva película argentina que fue un éxito en cines este 2025

La película está actualmente en carrera para ternas de premios internacionales y cuenta una historia real.

Una de las películas argentinas más reconocidas de este 2025, tanto por premiaciones internacionales y el público en cines, llega a Amazon Prime Video. Es el filme es el representante oficial del país en la preselección de películas extranjeras camino al Oscar.

Se trata de “Belén”, inspirada en una historia real, ocurrida en Tucumán, sobre una joven acusada de un aborto inducido y procesada por homicidio agravado por el vínculo.

Con la dirección, guion y actuación de Dolores Fonzi, la cinta recibió una ovación de pie en el Festival de San Sebastián y estuvo en cartelera hasta hace poco.

Embed - Belén - Tráiler Oficial “Belén”, más que la historia de una mujer El film revive el hecho que en 2014 marcó un punto de quiebre y abrió el camino a lo que luego sería la “marea verde”, movimiento que impulsó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 2020.

La objeción es usada como herramienta de agresión - Por Soledad Deza La objeción es usada como herramienta de agresión - Por Soledad Deza Apodada "Belén" -para preservar su intimidad- es una joven que llega de urgencia a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que estaba embarazada. Al recuperar la conciencia, despierta esposada y rodeada de policías, acusada de haberse provocado un aborto.