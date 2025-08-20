20 de agosto de 2025 - 11:48

Una joven presa por un aborto: la nueva película de Dolores Fonzi que muestra un caso estremecedor

La directora y actriz mostró el primer tráiler de "Belén", el filme que se estrenará en cines y en una plataforma de streaming. Competirá en San Sebastián.

Dolores Fonzi dirige e interpreta a la protagonista en su nueva película Belén

Dolores Fonzi dirige e interpreta a la protagonista en su nueva película "Belén"

La película se basa en el libro “Somos Belén” de Ana Correa y cuenta la historia de Julieta, una mujer tucumana acusada injustamente por un aborto ilegal. Mientras la obra original narra la historia desde la voz de la joven, la directora decidió trasladar la mirada hacia la abogada. El guion fue escrito por Dolores Fonzi, en colaboración con Laura Paredes.

Dolores Fonzi y Ana Correa.

El elenco incluye a Camila Plaate como Belén y las actuaciones de Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín y César Troncoso. Fonzi también actúa en la película como protagonista, interpreta a la abogada Soledad Deza.

Sinopsis de “Belén”, la nueva película de Dolores Fonzi

Situada en Tucumán en 2014, “Belén” narra la historia de una joven que llega a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que estaba embarazada. Al despertar, se encuentra esposada y rodeada de policías, acusada de haberse practicado un aborto.

La justicia la mantiene dos años en prisión preventiva y finalmente la condena a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo. Frente a esta situación, una abogada tucumana toma su defensa y, junto a miles de mujeres y organizaciones, emprende una lucha incansable por su libertad, enfrentando un sistema judicial conservador y buscando justicia para Belén.

Cuándo se estrena "Belén" en Argentina y plataformas de streaming

El film llegará a cines seleccionados de Argentina el 18 de septiembre y luego estará disponible en Amazon Prime Video para que la historia de Belén llegue a un público más amplio.

