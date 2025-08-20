Una joven presa por un aborto: la nueva película de Dolores Fonzi que muestra un caso estremecedor

La directora y actriz mostró el primer tráiler de "Belén", el filme que se estrenará en cines y en una plataforma de streaming. Competirá en San Sebastián.

La actriz y directora Dolores Fonzi compartió el primer tráiler de “Belén”, su segundo proyecto como realizadora tras "Blondi". Este drama judicial, basado en hechos reales, narra la historia de una joven argentina condenada por un aborto -antes de ser un derecho amparado por la ley- y la lucha de su abogada. La película fue seleccionada para la Competencia Oficial del Festival de San Sebastián (España) que se presentará en septiembre.

La película se basa en el libro “Somos Belén” de Ana Correa y cuenta la historia de Julieta, una mujer tucumana acusada injustamente por un aborto ilegal. Mientras la obra original narra la historia desde la voz de la joven, la directora decidió trasladar la mirada hacia la abogada. El guion fue escrito por Dolores Fonzi, en colaboración con Laura Paredes.

somos-belen-presentacion-1000 Dolores Fonzi y Ana Correa. El elenco incluye a Camila Plaate como Belén y las actuaciones de Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín y César Troncoso. Fonzi también actúa en la película como protagonista, interpreta a la abogada Soledad Deza.

Sinopsis de “Belén”, la nueva película de Dolores Fonzi Situada en Tucumán en 2014, “Belén” narra la historia de una joven que llega a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que estaba embarazada. Al despertar, se encuentra esposada y rodeada de policías, acusada de haberse practicado un aborto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dolores Fonzi (@lolafonca) La justicia la mantiene dos años en prisión preventiva y finalmente la condena a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo. Frente a esta situación, una abogada tucumana toma su defensa y, junto a miles de mujeres y organizaciones, emprende una lucha incansable por su libertad, enfrentando un sistema judicial conservador y buscando justicia para Belén.