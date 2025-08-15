15 de agosto de 2025 - 14:55

Dolores Fonzi protagoniza y dirige una película basada en un caso que conmocionó a la Argentina

Dolores Fonzi vuelve a trabajar con Prime Video en una producción basada en un caso real que involucra una denuncia de aborto ilegal.

Dolores Fonzi dirige y protagoniza una película basada en un hecho real de Argentina.

Dolores Fonzi dirige y protagoniza una película basada en un hecho real de Argentina.

Foto:

Instagram
Por Andrés Aguilera

Dolores Fonzi afila los últimos detalles para el estreno de Belén, su nuevo proyecto como directora y protagonista. La película, que es producción de Amazon, llegará a cines de Argentina el 18 de septiembre y, más tarde, se incorporará al catálogo de Prime Video en más de 240 países y territorios.

Leé además

Tener la película de Christopher Nolan que llega a Netflix.

Dirigida por Christopher Nolan: el ambicioso y enigmático thriller ganador de un Oscar de que llega a Netflix

Por Redacción Espectáculos
Fredy Villarreal y Natalia Prandi llevan un romance hace más de 5 años.

Cómo surgió la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Por Agustín Zamora

Inspirada en hechos reales y basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la trama sigue el caso de Julieta, una joven tucumana acusada de haberse practicado un aborto ilegal. Fonzi interpreta a Soledad Deza, la abogada que decide enfrentar un proceso judicial marcado por prejuicios y un sistema conservador.

Dolores Fonzi
Dolores Fonzi dirige y protagoniza una película basada en un hecho real de Argentina.

Dolores Fonzi dirige y protagoniza una película basada en un hecho real de Argentina.

Filmada en escenarios de Tucumán, la historia pone el foco en el impacto social que tuvo el caso, mostrando cómo la movilización y la solidaridad pueden cruzar fronteras.

De qué trata Belén, la película que protagoniza Dolores Fonzi

A medida que se desarrolla el juicio, la película, adopta un punto de inflexión en la lucha contra un sistema judicial conservador, desatando una ola de indignación y una creciente red de solidaridad que traspasa fronteras.

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi y producida por K&S Films (la compañía detrás de Relatos Salvajes, nominada al Oscar), Belén es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.

Dolores Fonzi
Dolores Fonzi dirige y protagoniza una película basada en un hecho real de Argentina.

Dolores Fonzi dirige y protagoniza una película basada en un hecho real de Argentina.

El elenco incluye a Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.

La producción de Fonzi está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo y es la más reciente incorporación a la creciente lista de películas Originales argentinas de la plataforma de streaming, luego del éxito de Argentina, 1985, ganadora del Globo de Oro del año 2023.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

de cordoba al pais: ouija, un musical del mas alla llega este fin de semana a mendoza con dos funciones

De Córdoba al país: "Ouija, un musical del más allá" llega este fin de semana a Mendoza con dos funciones

Por Daniel Arias Fuenzalida
las duras palabras de pablo echarri tras la critica de guillermo francella a las peliculas de autor

Las duras palabras de Pablo Echarri tras la crítica de Guillermo Francella a las películas de autor

Por Redacción Espectáculos
asi es la nueva casa de mauro icardi y de la china en turquia: decoracion verde y un vestidor al estilo wanda

Así es la nueva casa de Mauro Icardi y de la China en Turquía: decoración verde y un vestidor al estilo Wanda

Por Redacción Espectáculos
Una DJ marplatense sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

No fue la azafata: la "culpable" del divorcio de Martín Demichelis sería una famosa DJ

Por Redacción