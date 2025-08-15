Dolores Fonzi protagoniza y dirige una película basada en un caso que conmocionó a la Argentina

Dolores Fonzi vuelve a trabajar con Prime Video en una producción basada en un caso real que involucra una denuncia de aborto ilegal.

Dolores Fonzi dirige y protagoniza una película basada en un hecho real de Argentina.

Dolores Fonzi afila los últimos detalles para el estreno de Belén, su nuevo proyecto como directora y protagonista. La película, que es producción de Amazon, llegará a cines de Argentina el 18 de septiembre y, más tarde, se incorporará al catálogo de Prime Video en más de 240 países y territorios.

Inspirada en hechos reales y basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la trama sigue el caso de Julieta, una joven tucumana acusada de haberse practicado un aborto ilegal. Fonzi interpreta a Soledad Deza, la abogada que decide enfrentar un proceso judicial marcado por prejuicios y un sistema conservador.

Filmada en escenarios de Tucumán, la historia pone el foco en el impacto social que tuvo el caso, mostrando cómo la movilización y la solidaridad pueden cruzar fronteras.

De qué trata Belén, la película que protagoniza Dolores Fonzi A medida que se desarrolla el juicio, la película, adopta un punto de inflexión en la lucha contra un sistema judicial conservador, desatando una ola de indignación y una creciente red de solidaridad que traspasa fronteras.

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi y producida por K&S Films (la compañía detrás de Relatos Salvajes, nominada al Oscar), Belén es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.