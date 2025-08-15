Cómo surgió la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

El humorista y su pareja viven desde hace más de 5 años una relación priorizando la intimidad y el cuidado del vínculo.

Natalia Prandi, conocida no solo por ser la hermana de Julieta Prandi, sino por su carrera como modelo en Chile, vive desde 2020 una historia de amor con Fredy Villarreal. La pareja opta por el bajo perfil y evita mostrarse públicamente en redes sociales, priorizando la intimidad y el cuidado del vínculo.

El flechazo se dio en el verano de 2020, en Villa Carlos Paz, durante la temporada teatral de Atrapados en el museo, comedia producida por Pedro Alfonso que contó con figuras como Mica Viciconte, “Bicho” Gómez, Rodrigo Noya, Flor Torrente y Macarena Rinaldi.

Fredy Villarreal Fredy Villarreal y Natalia Prandi llevan un romance hace más de 5 años. Web En una de las reuniones posteriores a las funciones, Fredy conoció a Natalia y quedó cautivado. Entre charlas y encuentros, el romance comenzó a tomar forma. Al principio, incluso se especuló con que el humorista estaba vinculado a Julieta, pero rápidamente se aclaró que la relación era con su familiar.

Desde entonces, ambos decidieron mantener un amor lejos de la exposición mediática. Él se concentra en mostrar sus proyectos artísticos y su rutina de entrenamiento, mientras que ella comparte imágenes con su hermana mayor y sus mascotas, sin dar señales públicas de la pareja.

Julieta Prandi Fredy Villarreal y Natalia Prandi llevan un romance hace más de 5 años. Web Quién es Natalia, la hermana de Julieta Prandi Además de ser la hermana menor de Julieta, Natalia desarrolló su carrera como modelo en Chile, manteniendo un perfil más reservado que la reconocida top model argentina. Esta semana, regresó al país para declarar a favor de ella en el juicio que terminó en la condena de 19 años por abuso sexual y violencia de género contra Claudio Contardi, su excuñado.