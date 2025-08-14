El Turco Naim habría iniciado un nuevo romance tras un año de su separación de Emilia Attias

Tras el final de su relación de dos décadas con la actriz, con quien tuvo a su hija Gina, Naim había optado por no hablar de su vida privada.

A un año de anunciar su separación de Emilia Attias, Julio Mario Sibara, más conocido como el Turco Naim, estaría iniciando una nueva relación sentimental. La mujer que habría conquistado al actor es la directora de cine argentina Tamae Garateguy, de 52 años, reconocida por su trabajo en películas de género y producciones independientes.

Emilia Attias Emilia Attias. El nuevo romance del Turco Naim Según trascendió, el vínculo entre ambos surgió a partir de un proyecto laboral que luego derivó en una conexión más personal. “Él va con ella hace un mes y pico a un bar. Mismo bar, misma mesa. Él es el famoso, el mundo de ella es el cine”, contó el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), antes de revelar el nombre de la realizadora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamae Garateguy (@tamaegarateguy) Ochoa detalló que las primeras reuniones entre Naim y Garateguy fueron estrictamente profesionales, pero con el tiempo empezaron a compartir más momentos en un plano íntimo. “Se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor. Tuvo un desengaño amoroso con una famosa. Fue un quilombo la separación. Él es perfil bajo y tiene un hijo con su exmujer famosa: el Turco Naim”, comentó el panelista, en referencia a la ruptura del humorista con Attias.

Emilia Attias y el Turco Naim, separados tras 20 años de relación. Emilia Attias y el Turco Naim, separados tras 20 años de relación. Su separación con Emilia Attias La separación entre Naim y Attias, confirmada en mayo de 2024, fue una de las más resonantes del año. En aquel momento, ambos aseguraron que la decisión se había tomado “en buenos términos” y que no existieron terceros en discordia, dejando en claro que la prioridad continuaba siendo su familia. Mientras la modelo se quedó en Buenos Aires, el Turco se mudó a Ecuador para concretar el proyecto de abrir un bar frente al mar.

Poco después de la ruptura, fue Attias quien dio el primer paso hacia una nueva relación. En noviembre, Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, publicó fotos de la actriz besándose con el economista Guillermo Freire en un bar de San Telmo, lo que confirmó públicamente su romance. Más tarde, Attias lo ratificó en el programa Nuevas tardes (TV Pública) conducido por Denise Dumas, aunque aclaró: “Nos estamos conociendo y estamos muy tranquilos”.