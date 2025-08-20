Majo Martino jugó a la Quiniela y ganó una buena suma de dinero: a qué número apostó y qué significado tiene

Majo Martino sorprendió a todos en “Sálvese Quien Pueda” con una confesión inesperada: ganó en la Quiniela gracias a un sueño que tuvo y a una serie de señales que, según contó, decidió interpretar. La panelista relató que todo comenzó de manera insólita y que la intuición terminó dándole un golpe de suerte que no quiso dejar pasar.

“ El otro día soñé con el número 247 . Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije ‘ tengo que jugarlo a la Quiniela ’. Me fijo, y salió el número 247 y gané”, contó Martino en vivo, con una sonrisa que reflejaba la magnitud del premio obtenido.

Para despejar cualquier duda, Majo llevó el cartón ganador al estudio y se lo mostró a Yanina Latorre, que no podía creer lo que estaba viendo. Según detalló, invirtió $2.000 y obtuvo $1.200.000, lo que generó la sorpresa y hasta la envidia sana de sus compañeros de panel.

La anécdota despertó risas, comentarios y también reflexiones en el estudio. Algunos bromearon con que empezarían a prestar más atención a lo que sueñan, mientras que otros señalaron que una historia así no se escucha todos los días.

Martino, por su parte, se mostró convencida de que las señales aparecen y que hay que animarse a seguirlas. “Hay que estar atento a las señales”, insistió frente a sus colegas, feliz por haber confiado en su instinto.

Qué significado tiene el número 247

En numerología

El 2 representa la cooperación, la sensibilidad y el equilibrio.

representa la cooperación, la sensibilidad y el equilibrio. El 4 simboliza la estabilidad, el trabajo constante y las bases sólidas.

simboliza la estabilidad, el trabajo constante y las bases sólidas. El 7 está asociado a la introspección, la espiritualidad y la búsqueda de conocimiento.

Al unirse, el 247 se interpreta como un número que habla de alguien que necesita tanto estabilidad práctica (4) como desarrollo espiritual (7), pero sin perder la armonía en sus vínculos (2).

En el plano espiritual

En corrientes como la de los números angelicales, el 247 aparece como un mensaje de confianza: indica que estás en el camino correcto, que la disciplina (4) y la intuición (7) se equilibran con la colaboración (2). Se interpreta como una señal de apoyo para seguir construyendo proyectos a largo plazo.

En lo cotidiano

247 también se usa como símbolo de continuidad, porque recuerda a la expresión “24/7”, es decir, algo que ocurre todo el tiempo, sin pausa.