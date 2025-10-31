31 de octubre de 2025 - 17:22

La final en fútbol, que dejará a Brasil y Argentina en igualdad de Copa Libertadores

Palmeiras de San Pablo y Flamengo de Río de Janeiro llegan a la final por el mayor trofeo del futbol continental

Fútbol. Copa Libertadores ¿Quién se quedará con la Gloria Eterna?

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los equipos de Fútbol Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el próximo 29 de noviembre en Lima, en un nuevo duelo entre equipos brasileños que definirá al campeón de la Copa Libertadores.

Además del título, habrá un momento histórico en juego, ya que por primera vez desde 1967, Brasil igualará a Argentina como el país más ganador del certamen continental. Con la conquista asegurada para un club brasileño, ambos países quedarán con 25 Libertadores cada uno.

Mientras tanto, el fútbol argentino atraviesa una de sus etapas más difíciles a nivel continental, donde desde el título de River en 2018 ante Boca, pasaron siete ediciones sin campeones de la Asociación del Fútbol Argentino, igualando la peor sequía de la historia, registrada entre 1987 y 1993.

La eliminación de Racing en semifinales, tras caer ante Flamengo, fue el último golpe para las aspiraciones argentinas en la Copa Libertadores 2025. Con el camino despejado, Brasil se aseguró una nueva coronación y una estadística que reafirma su dominio regional.

Argentina lideraba el ranking histórico con 25 títulos, seguida por Brasil con 24, Uruguay con 8 y, más atrás, Colombia y Paraguay con 3 cada uno.

Las Libertadores obtenidas por los equipos argentinos

Independiente: 7

Boca: 6

Estudiantes de La Plata: 4

River: 4

Racing: 1

Argentinos Juniors: 1

Vélez: 1

San Lorenzo: 1

