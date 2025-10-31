31 de octubre de 2025 - 18:18

La Confederación Brasileña de Fútbol no pudo cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores

El partido igual se jugará en el estadio de futbol del club Universitario de Deportes en la ciudad del Rimac

Fútbol. Estadio Monumental de Lima, que pertenece al club Universitario

Fútbol. Estadio Monumental de Lima, que pertenece al club Universitario

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Pese a las gestiones de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la Conmebol confirmó que no habrá cambio de sede para la final de la Copa Libertadores, que se disputará entre Flamengo y Palmeiras el próximo 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Leé además

Joaquín Panichelli lla rompe en el fútbol de Francia

Fútbol: el argentino Joaquín Panichelli suena para un gigante de Europa

Por Redacción Deportes
Claudio Tapia, presidente de la AFA. 

Presidente de la AFA amenaza a los dirigentes del Fútbol de San Lorenzo con la desafiliación

Por Gonzalo Tapia

La entidad sudamericana ratificó su decisión inicial y descartó la posibilidad de trasladar el encuentro a territorio brasileño, tal como había sugerido el presidente de la CBF, Samir Xaud, tras la clasificación de los dos equipos de ese país.

Luego de la histórica remontada del “Verdao” frente a Liga de Quito, Xaud había deslizado la idea de acercar la definición a Brasil: “Con esta final totalmente brasileña, ahora podemos ver la posibilidad de venir al país. Las ciudades de Brasilia y Belém expresaron su interés por iniciativa propia, no hubo conversación previa con la Confederación”.

“Depende de ellos (Flamengo y Palmeiras). La Confederación Brasileña estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil. Veremos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa misma intención. La CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol, el diálogo es constante”, finalizó Xaud.

Según informó Globo Esporte, desde Conmebol aseguraron que la planificación logística y contractual ya está cerrada y que no existen motivos de seguridad que justifiquen un cambio de sede.

La decisión también responde a una política de la Conmebol de mantener la sede neutral y previamente anunciada, para evitar conflictos logísticos y favorecer la previsibilidad en los torneos internacionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Copa Libertadores ¿Quién se quedará con la Gloria Eterna?

La final en fútbol, que dejará a Brasil y Argentina en igualdad de Copa Libertadores

Por Gonzalo Tapia
El ex jugador de Boca es sensación en el Racing de Estrasburgo y está considerado uno de los mejores de la Liga 1. 

Fútbol: El Colo Barco, el "pequeño duende argentino" que conquista Francia

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto no dudó en dedicarle unas palabras al ídolo que marcó a generaciones. 

Colapinto y un emotivo homenaje a Diego en el día de su cumpleaños

Por Sergio Faria
Diego Armando Maradona cumpliría 65 años

Diego Maradona cumpliría 65 años: homenajes, recuerdos y emoción en todo el mundo

Por Nicolás Salas