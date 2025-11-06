Fórmula 1 ¿Se viene la lluvia en GP de Brasil'

Sonríe Max Verstappen y sufre Franco Colapinto: las precipitaciones podrían decir presente en el GP de Brasil

El Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato, se llevará a cabo este fin de semana y podría contar con un factor que sería determinante: la lluvia.

Las condiciones climáticas suelen ser muy cambiantes en San Pablo a esta altura del año y la lluvia suele decir presente en este Gran Premio, que se corre en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como Interlagos.

De cara a este fin de semana hay 75% de probabilidades de lluvia para el sábado, jornada en la que se disputará la carrera sprint y la clasificación para la carrera principal.

En la previa, el principal beneficiado ante estas condiciones sería el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien es uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1 en lluvia. Una prueba de ello fue su impresionante actuación el año pasado en este mismo circuito, donde ganó luego de largar en el 17° puesto.

El argentino Franco Colapinto, por su parte, tendría una buena oportunidad para reponerse luego de lo ocurrido el año pasado, cuando sufrió muchísimo en la lluvia y chocó tanto en la clasificación como en la carrera.

La actividad en el GP de Brasil comenzará este viernes, jornada en la que se llevarán a cabo la práctica libre y la clasificación para la carrera sprint.