10 de noviembre de 2025 - 13:53

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al piloto argentino de Alpine le quedan tres compromisos antes de finalizar la temporada y buscará sus primeros puntos en este 2025.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Por Nicolás Salas

Se trata del circuito callejero de Las Vegas, que albergará la próxima fecha del calendario y representará el último compromiso de la gira en el continente americano, ya que después solo quedarán dos carreras para el cierre del calendario, que serán en el territorio árabe.

Franco Colapinto


Franco Colapinto, piloto de Alpine

Hay que decir que la actividad en este circuito comenzará entre la noche del jueves 20 de noviembre y la madrugada del viernes 21 con las primeras prácticas libres y la clasificación para la carrera. La carrera será el domingo 23 de noviembre, a la 1 de la madrugada (hora de la Argentina).

Franco Colapinto en el GP de Las Vegas de la Fórmula 1: el cronograma completo

Jueves 20 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 21.30

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 1 AM
  • Práctica Libre 3: 21.30

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: 1 AM

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera: 1 AM

El calendario 2025 de la Fórmula 1

  • Las Vegas Grand Prix – La carrera se disputará a las 01 AM (hora Argentina)
  • Qatar Grand Prix – La carrera se disputará a las 13 (hora Argentina)
  • Abu Dhabi Grand Prix – La carrera se disputará a las 10 (hora Argentina)
