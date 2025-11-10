Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al piloto argentino de Alpine le quedan tres compromisos antes de finalizar la temporada y buscará sus primeros puntos en este 2025.

Luego de finalizar 15° en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, Franco Colapinto se tomará una semana de descanso para centrarse en su próximo desafío, el cual será una de las carreras más esperadas por los fanáticos de la categoría.

Se trata del circuito callejero de Las Vegas, que albergará la próxima fecha del calendario y representará el último compromiso de la gira en el continente americano, ya que después solo quedarán dos carreras para el cierre del calendario, que serán en el territorio árabe.

Franco Colapinto Franco Colapinto, piloto de Alpine Gentileza Hay que decir que la actividad en este circuito comenzará entre la noche del jueves 20 de noviembre y la madrugada del viernes 21 con las primeras prácticas libres y la clasificación para la carrera. La carrera será el domingo 23 de noviembre, a la 1 de la madrugada (hora de la Argentina).

Franco Colapinto en el GP de Las Vegas de la Fórmula 1: el cronograma completo Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30 Viernes 21 de noviembre