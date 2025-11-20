20 de noviembre de 2025 - 21:45

El futuro de Carrefour: quiénes quedan en carrera y cuál es la nueva fecha para presentar propuestas

La compañía francesa aplazó la fecha y los tres grupos interesados tienen hasta el 15 de diciembre para presentar sus ofertas definitivas.

Aún se decide el futuro de Carrefour en el país y los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 15 de diciembre. &nbsp;

Aún se decide el futuro de Carrefour en el país y los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 15 de diciembre.

 

Carrefour Argentina, una de las principales cadenas de supermercados del país, extendió el plazo para la presentación de ofertas económicas vinculantes hasta el 15 de diciembre. Esta instancia es clave y definirá quién se quedará con el control de la operación local.

La compañía francesa decidió aplazar la fecha luego de una primera fase en la que los interesados enviaron propuestas no vinculantes. La reprogramación, informada por Deutsche Bank, el banco a cargo de la búsqueda de un comprador, informó la extensión del plazo hasta diciembre. Esta acción, busca dar más tiempo para ajustar montos, revisar balances y detallar la información necesaria para avanzar hacia una propuesta vinculante.

Tres posibles compradores de Carrefour

Tres grupos principales se disputan la adquisición de Carrefour Argentina.

  • De Narváez, mediante el grupo GDN

Se posiciona como uno de los candidatos más relevantes.Su propuesta se destaca no solo por el monto, sino por su experiencia en el sector: en 2020 tomó el control de Walmart Argentina y lo rebautizó Changomás.

La oferta que controla el 60% del capital y cuenta con la participación estratégica del fondo de inversión L Catterton con el otro 40%, el mayor fondo privado del mundo enfocado en compañías de consumo masivo. Cabe señalar que L Catterton tiene entre sus accionistas al grupo francés LVMH.

  • Coto

La cadena fundada por Alfredo Coto, mantiene su presencia histórica en el mercado minorista argentino. Coto forma parte del proceso desde las primeras etapas y continuó en carrera después de la presentación de las ofertas no vinculantes.

  • Klaff Realty, un fondo de inversión estadounidense con base en Chicago. Aunque no tiene presencia en la Argentina, es dueño de la cadena de supermercados con base en Montevideo.

Los tres grupos tienen hasta el 15 de diciembre para presentar sus ofertas definitivas, detallando el monto exacto, las condiciones de pago y sus planes de inversión.

Los grupos deberán incluir montos específicos, condiciones de pago, estimaciones sobre inversiones futuras y estructuras societarias que definan cómo administrarán la operación si resultan adjudicados.

La presentación de diciembre incluirá modelos financieros más precisos y un análisis profundo del estado actual de Carrefour Argentina. Los interesados consideraron también el impacto de una revisión regulatoria, aunque los especialistas que observan el proceso estimaron que, en el caso de que la cadena francesa avance con la oferta de Changomás, no surgirían obstáculos significativos porque ambos supermercados tienen niveles de presencia distintos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en distintas provincias. Esa distribución reduce el riesgo de superposición entre operadores del mismo sector.

En el caso de GDN, la estrategia incluye la posibilidad de negociar con la casa matriz de Carrefour para operar bajo la marca original mediante un acuerdo de licencia o franquicia. Esa alternativa permitiría sostener el posicionamiento comercial de la cadena y mantener el reconocimiento de los consumidores.

La hoja de ruta establece que, tras la presentación de las ofertas vinculantes, la empresa y el banco coordinador iniciarán una etapa de evaluación. La definición del comprador sucederá en las semanas posteriores, con la firma de un preacuerdo entre fines de diciembre y los primeros días de enero.

El cierre definitivo de la transacción dependerá de auditorías técnicas y autorizaciones regulatorias que podrían extenderse hasta 2026.

El resultado de este proceso influirá en la estructura del mercado minorista argentino, ya que Carrefour es una de las cadenas con mayor presencia geográfica en el país y una de las empresas con más empleados en el sector (27.000 trabajadores).

