La oferta que hizo De Narváez para comprar Carrefour: ¿desaparece la marca rival de Changomás?

El grupo GDN presentó su propuesta sobre el final del plazo. La empresa francesa hoy maneja unas 700 sucursales en Argentina y es líder junto a Coto.

El grupo GDN, encabezado por el empresario Francisco de Narváez, presentó su propuesta económica final para quedarse con la operación de Carrefour Argentina. El envío se realizó sobre el límite del plazo fijado por el Deutsche Bank, banco encargado del proceso de venta.

La oferta competirá con las presentadas por el grupo Coto y el fondo Klaff Realty, y ahora será la casa matriz de los supermercados Carrefour, en París, la que defina el futuro de la cadena en el país.

Mil millones de dólares por Carrefour Argentina

Según fuentes vinculadas a la negociación, la propuesta del grupo GDN rondaría los USD 1.000 millones. Se trata, no obstante, de una cifra sujeta a ajustes tras la auditoría y la revisión del balance final de la filial argentina.

El correo con la oferta ingresó al Deutsche Bank el martes a las 17, hora de Nueva York, coincidiendo con el cierre del plazo establecido.

La estructura del consorcio que busca comprar Carrefour está conformada por dos actores principales. GDN, controlado por De Narváez, posee el 60% del capital y ya demostró experiencia en adquisiciones del sector: en 2020 tomó el control de Walmart Argentina y lo rebautizó Changomás.

El 40% restante corresponde a L Catterton, el mayor fondo de inversión privado del mundo en consumo masivo e indumentaria, cuyos accionistas incluyen al conglomerado LVMH y a Bernard Arnault en forma personal. Ambos grupos ya comparten negocios en el país a través de las marcas Caro Cuore y Rapsodia.

Según informó el diario La Nación, la propuesta que GDN elevó no está encuadrada técnicamente como una binding offer. Es una oferta final, pero con un monto sujeto a la verificación de los números reales de la cadena al cierre de la operación. Así, esta modalidad permite ajustar el precio según la situación financiera de Carrefour Argentina una vez concluida la revisión contable.

¿Desaparece o sigue la marca Carrefour en Argentina?

De prosperar la operación, GDN aspira a mantener la marca Carrefour en el mercado local. El plan contempla negociar con París un esquema de licencia o franquicia, un modelo que la compañía francesa ya aplica en otros mercados.

Carrefour ya tiene tres ofertas para definir sobre su futuro en Argentina.&nbsp;

Conservar el nombre permitiría capitalizar la trayectoria que la cadena construyó en la Argentina durante décadas.

En cuanto a los plazos, las fuentes consultadas sostienen que, si no surgen imprevistos en el análisis de las tres ofertas, el acuerdo podría firmarse antes de fin de año.

De todos modos, el traspaso legal y el control total de la operación se concretarían recién durante 2026, una vez finalizados todos los pasos administrativos y regulatorios.

