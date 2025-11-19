19 de noviembre de 2025 - 11:31

ARCA ajusta los débitos automáticos para autónomos, monotributistas y servicio doméstico

ARCA endureció el sistema de débitos automáticos para autónomos, monotributistas y personal doméstico, con cancelación tras rechazos consecutivos y nuevas exigencias.

ARCA revisó el sistema por el aumento de rechazos en cuentas sin fondos o inactivas.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó cambios en el sistema de débitos automáticos que alcanzan a autónomos, monotributistas y trabajadores del servicio doméstico. La medida ya está vigente y busca ordenar el mecanismo de cobro mensual.

El organismo resolvió actualizar el sistema tras detectar un aumento sostenido en los rechazos de débitos por cuentas cerradas, inactivas o sin fondos, situaciones que generaban costos operativos y llevaron a revisar el régimen.

ARCA qué pasa si recibo una transferencia grande de un desconocido (1).jpg

Cómo impactan los nuevos ajustes de ARCA en los débitos automáticos

Las modificaciones quedaron establecidas en la Resolución General 5790/2025. ARCA explicó que los cambios buscan frenar los intentos fallidos de cobro y mejorar el proceso. El organismo indicó que, luego de tres rechazos consecutivos, se enviará una notificación al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Si se produce un cuarto rechazo, la adhesión se cancelará automáticamente.

ARCA señaló que “la adhesión al débito debe realizarse previamente en la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta”, y precisó que, si el trámite se realiza antes del día 20, comenzará a regir al mes siguiente. También aclaró que el objetivo es “evitar intentos de cobro fallidos, reducir los costos administrativos y asegurar una mejor recaudación mensual”.

Las medidas alcanzan a autónomos, monotributistas y al personal del régimen de casas particulares. Para el servicio doméstico, además, se aplican ajustes vinculados a la Resolución General 3.693/2014 de AFIP. Si el contribuyente no tiene constituido su Domicilio Fiscal Electrónico, la notificación se enviará por otros medios.

Empleadas domésticas recibirán un bono de entre $2.000 y $3000 según la categoría
Qué deben hacer los contribuyentes para sostener la modalidad de débito

Con el nuevo esquema, los contribuyentes deberán revisar periódicamente el estado de sus cuentas para evitar rechazos por falta de fondos o inactividad. Mantener la cuenta operativa será fundamental para que la adhesión no sea dada de baja por acumulación de rechazos.

Si el débito queda cancelado, la persona deberá gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados por ARCA. El organismo apunta a mejorar la continuidad de los pagos mensuales y ordenar el funcionamiento del sistema, por lo que verificar el estado de la cuenta permitirá evitar inconvenientes y asegurar el cumplimiento fiscal sin interrupciones.

