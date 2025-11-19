Reintegro en Coto de $100.000: qué día aprovechar el descuento y con qué banco se paga

Coto activó una promoción que permite ahorrar un 30% pagando con tarjetas Visa y Mastercard Macro Selecta a través de MODO. El beneficio se utiliza únicamente los miércoles y cuenta con un tope mensual de $25.000 por marca de tarjeta.
El reintegro rige hasta el 28 de febrero de 2026 en sucursales físicas adheridas. Si se aprovecha mes a mes, el ahorro total puede alcanzar los $100.000.
Para acceder al beneficio es necesario realizar la compra con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta, pagando desde la App Macro o la App MODO, siempre en un pago y mediante QR. La operatoria es solo presencial, ya que no se aplican descuentos en compras online, telefónicas ni pagos con NFC. El reintegro luego se ve acreditado en la cuenta de Banco Macro vinculada a MODO.
La promoción es válida únicamente en locales adheridos de Coto y está destinada al consumo familiar, sin acumulación con otras promos. También aclara que no participan tarjetas de empresa o agro, ni pagos mediante Mercado Pago, transferencia 3.0 u otros métodos electrónicos por fuera de MODO.
Los productos excluidos de la promoción son: cortes de carne de novillo, novillito y ternera; menudencias y carnes elaboradas; pollo entero y trozado; pescados; electrodomésticos; neumáticos; rodados; productos incluidos en Precios Cuidados o Esenciales; leches infantiles etapas 1 y 2; harinas; azúcares; aceites de girasol y mezcla; vinos y espumantes de bodegas específicas (Catena Zapata, Luigi Bosca, Rutini, Norton, Chandon, entre otras); todas las bebidas de Coca-Cola Company (Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Aquarius, Ades, Cepita, Monster); compras en patios de comida; Coto Expresso; Coto Bar; zona juegos y estacionamiento.
Los descuentos no son válidos para pagos en cuotas, ni para tarjetas emitidas en el exterior. Los bancos adheridos a la promoción son exclusivamente Macro.
El tope mensual de $25.000 surge del reintegro del 30%, por lo que se necesitan compras de aproximadamente $83.300 por mes para alcanzarlo. Si una persona mantiene ese nivel de gasto durante cuatro meses dentro del período promocional, el ahorro acumulado llega a $100.000.
En un hogar donde dos personas tienen cuentas distintas y tarjetas Visa y Mastercard Macro Selecta, cada una puede activar su propio tope mensual. De esta forma, el ahorro total para el hogar puede ascender a $200.000 durante el mismo período, únicamente organizando las compras de los miércoles y evitando los productos no incluidos.