Reintegro en Coto de $100.000: qué día aprovechar el descuento y con qué banco se paga

Coto activó una promoción que permite ahorrar un 30% pagando con tarjetas Visa y Mastercard Macro Selecta a través de MODO . El beneficio se utiliza únicamente los miércoles y cuenta con un tope mensual de $25.000 por marca de tarjeta .

El reintegro rige hasta el 28 de febrero de 2026 en sucursales físicas adheridas. Si se aprovecha mes a mes, el ahorro total puede alcanzar los $100.000 .

Para acceder al beneficio es necesario realizar la compra con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta , pagando desde la App Macro o la App MODO , siempre en un pago y mediante QR . La operatoria es solo presencial , ya que no se aplican descuentos en compras online, telefónicas ni pagos con NFC. El reintegro luego se ve acreditado en la cuenta de Banco Macro vinculada a MODO.

La promoción es válida únicamente en locales adheridos de Coto y está destinada al consumo familiar , sin acumulación con otras promos. También aclara que no participan tarjetas de empresa o agro, ni pagos mediante Mercado Pago, transferencia 3.0 u otros métodos electrónicos por fuera de MODO.

Los productos excluidos de la promoción son: cortes de carne de novillo, novillito y ternera; menudencias y carnes elaboradas; pollo entero y trozado; pescados; electrodomésticos; neumáticos; rodados; productos incluidos en Precios Cuidados o Esenciales; leches infantiles etapas 1 y 2; harinas; azúcares; aceites de girasol y mezcla; vinos y espumantes de bodegas específicas (Catena Zapata, Luigi Bosca, Rutini, Norton, Chandon, entre otras); todas las bebidas de Coca-Cola Company (Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Aquarius, Ades, Cepita, Monster); compras en patios de comida; Coto Expresso; Coto Bar; zona juegos y estacionamiento.

Los descuentos no son válidos para pagos en cuotas, ni para tarjetas emitidas en el exterior. Los bancos adheridos a la promoción son exclusivamente Macro.

Cuánto gastar para llegar al tope y cómo ahorrar hasta $100.000

El tope mensual de $25.000 surge del reintegro del 30%, por lo que se necesitan compras de aproximadamente $83.300 por mes para alcanzarlo. Si una persona mantiene ese nivel de gasto durante cuatro meses dentro del período promocional, el ahorro acumulado llega a $100.000.

Coto La promo está disponible solo en locales físicos adheridos.

En un hogar donde dos personas tienen cuentas distintas y tarjetas Visa y Mastercard Macro Selecta, cada una puede activar su propio tope mensual. De esta forma, el ahorro total para el hogar puede ascender a $200.000 durante el mismo período, únicamente organizando las compras de los miércoles y evitando los productos no incluidos.