Se mueve el dólar hoy: a cuánto cotiza y qué diferencia hay con el blue

El dólar minorista cotiza al alza este miércoles 19 de noviembre a $1.380 para la compra y $ 1.430 para la venta en el Banco Nación . Se trata de una leve suba de $5 (+0,35%) respecto al cierre del martes, en una seguidilla de rondas en las que la divisa estadounidense se muestra "planchada".

Confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 19 de noviembre

El dólar continúa planchado: a cuánto cerró hoy y cuál es la brecha con el blue

Por su parte, las llamadas "cuevas" venden hoy el dólar "blue" o paralelo a $ 1.435 , también con aumento en esta jornada y levemente arriba del oficial.

En cuanto al dólar mayorista , se vende a $ 1.403,50 (+ $3,50), a 101,98 unidades menos que el techo de la banda de flotación fijado en $ 1.505,48 según el Banco Central.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.859 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.415 (+ $5,00)

Venta: $1.435 (+ $5,00)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.438,58 (+ $9,39)

Venta: $1.437 (+ $21,05)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.468,63 (- $0,49)

Venta: $1.464 (- $7,31)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".