Uno de los candidatos a comprar Carrefour cerró una de sus tiendas en Argentina

La multinacional chilena Cencosud , que es una de las oferentes para comprar la operación argentina de Carrefour , redujo sucursales de supermercados Vea en varias provincias (Mendoza, San Juan, Catamarca y Buenos Aires), e inclusive acaba de cerrar el supermercado Easy sobre la rotonda de La Tablada, sobre Camino de Cintura, y 55 empleados pasaron a disponibilidad.

Carrefour se va de Argentina: el sorpresivo socio que se suma a ChangoMás para quedarse con las 700 sucursales

Del personal afectado, 30 aceptaron retiros voluntarios con indemnización completa y 25 fueron reubicados en distintas sucursales, como las de San Justo, Morón, Ituzaingó, Moreno, Remedios de Escalada y Monte Grande, según el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOCA).

Fundado por Horst Paulmann, empresario alemán nacionalizado chileno, se trata de una de las principales cadenas minoristas en América Latina: cuenta con más de 100.000 empleados y miles de tiendas en varios países , con ingresos significativos en la región, especialmente en Chile y Argentina.

En nuestro país, opera con varias marcas reconocidas, entre ellas Easy, que se especializa en productos para el hogar y la construcción, y supermercados Vea.

Cencosud cerró el Easy de La Tablada, uno de los más grandes del país, en medio de un proceso de reestructuración por la caída del consumo.

Pero en los últimos meses le tocó afrontar idéntico padecimiento al de las grandes cadenas de retail internacionales, que derivó en un proceso de reestructuración y ajuste de sus operaciones en el país, debido a una caída marcada en la actividad comercial y el consumo interno.

La baja de ventas promedia entre un 30% y un 50% en relación a los últimos dos años.

La consecuencia es el cierre de varias sucursales y a la reducción de su red comercial.Una de las últimas medidas fue disponer el cese de actividades en una de las sucursales más grandes del país, el Easy ubicado en La Tablada, en el conurbano bonaerense sobre Camino de Cintura.

Nuevo intento de quedarse con Carrefour

Así y todo, a contramano con este redimensionamiento, versiones consignadas por iProfesional hicieron mención a una oferta "preventiva" que Cencosud habría presentado el viernes 17 de octubre ante la casa matriz del grupo francés, que inquietó a los otros interesados, como Coto Argentina, Changomás y el fondo norteamericano Klaff Realty.

Según la especie, el conglomerado chileno habría realizado la propuesta por fuera de las negociaciones que las máximas autoridades de Carrefour Francia vienen manteniendo con estos cuatro interesados en las 700 sucursales de varios formatos de la filial argentina, como los 80 híper; 80 market; 35 mayoristas y 450 del modelo Express.

Consistiría, de acuerdo con lo publicado por ese medio nacional, en prescindir de un proceso de due diligence habitual para estas transacciones, y que sea "a libro cerrado", como forma de asegurarse la compra, aunque con el riesgo de asumir posibles pasivos ocultos.

La empresa chilena ya redujo sucursales de supermercados Vea en varias provincias (Mendoza, San Juan, Catamarca y Buenos Aires).

De autoservicio a red de hipermercados

El grupo inició sus actividades en los años 50 y 60 en la ciudad sureña de Temuco, Chile, con un autoservicio llamado “Las Brisas” y se convirtió en la firma Centros Comerciales Sudamericanos S.A.

En 1976 se transformó en la cadena de hipermercados Jumbo, el primer hipermercado en Chile, y se expandió a otros países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú, e incorporó supermercados, tiendas por departamento, centros comerciales y tiendas de mejoramiento del hogar, como la cadena Easy.