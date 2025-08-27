Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina: cuánto será en septiembre 2025

El Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina define el ingreso mínimo de los trabajadores y sirve de referencia para jubilaciones y planes sociales.

El SMVM establece el piso salarial y se usa como parámetro para diversas prestaciones y programas de asistencia.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina vuelve a actualizarse y desde septiembre de 2025 tendrá un nuevo valor. Este monto se define en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil con representantes del gobierno, los trabajadores y las empresas.

El SMVM establece el ingreso mínimo para los trabajadores registrados, pero también sirve como referencia para jubilaciones, planes sociales y otros programas de asistencia. Su actualización impacta directamente en los ingresos de millones de personas y en el cálculo de diversas prestaciones sociales.

Salario Mínimo Vital y Móvil septiembre 2025: valor por jornada y por hora Según la Resolución 25/2025 publicada en el Boletín Oficial del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el monto que regirá a partir de septiembre de 2025 es de $322.200 para los trabajadores que cumplen una jornada completa de 48 horas semanales.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos La jornada completa de 48 horas tiene un valor mensual de $322.200, mientras que el cálculo por hora es de $1610. Gentileza Para quienes trabajan menos de 48 horas, el valor se calcula de forma proporcional. En este caso, el valor por hora será de $1610. Esta medida fue acordada entre los representantes del Estado, los sindicatos y las empresas dentro del Consejo Nacional del Empleo, y busca garantizar un ingreso mínimo que cumpla con los estándares de la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo.

Cómo impactará el SMVM en prestaciones y programas de ANSES El aumento del SMVM afecta directamente los montos de diversas prestaciones que administra ANSES, como jubilaciones, pensiones y la prestación por desempleo. Por ejemplo, las jubilaciones mínimas y pensiones, que se calculan en relación al SMVM, registrarán un incremento proporcional al nuevo valor de $322.200.