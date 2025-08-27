AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes recibirán $591.987 en septiembre con el aumento

La ANSES confirmó los montos y fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para septiembre . Este mes, la AUH tendrá un incremento del 1,9% según el IPC de julio, mientras que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantendrán sin cambios respecto a agosto.

Aumento de AUH en septiembre 2025: cuánto recibirás y calendario ANSES

Los aumentos y pagos forman parte del calendario habitual de ANSES y buscan acompañar la evolución de los precios, asegurando que los hogares con hijos, incluidos aquellos con hijos con discapacidad, puedan cubrir parte de sus gastos básicos de alimentación y educación.

De acuerdo con la Ley de Movilidad Jubilatoria, la AUH tendrá en septiembre un aumento del 1,9%, calculado sobre el IPC de julio publicado por el INDEC. El monto por hijo, tras la retención del 20%, será de $92.065,27 , mientras que para hijos con discapacidad, el monto alcanzará $299.795,20 luego de aplicar la retención.

Sumando la AUH y la Tarjeta Alimentar por tres hijos, un hogar con dos hijos y un hijo con discapacidad recibirá en septiembre :

Los titulares de AUH con hijos y discapacidad cobrarán más de $590.000 este septiembre.

Los montos de la Tarjeta Alimentar no se ajustan por movilidad y se mantienen en:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

Estos pagos buscan garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos y aliviar la presión sobre los presupuestos familiares, especialmente en hogares con mayores necesidades.

Programa Alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar mantiene los valores de agosto para familias con uno, dos o tres hijos.

Calendario de cobro y organización familiar en septiembre

El calendario de pagos de la AUH para septiembre mantiene la misma estructura que meses anteriores, organizada según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Este cronograma permite que las familias puedan planificar sus gastos, combinando la AUH con la Tarjeta Alimentar.