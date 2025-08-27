27 de agosto de 2025 - 12:01

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes recibirán $591.987 en septiembre con el aumento

La AUH sube 1,9% en septiembre y la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos. ANSES informó montos y calendario de cobro para este mes.

Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos.

Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos.

Foto:

Freepik - Canva
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La ANSES confirmó los montos y fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para septiembre. Este mes, la AUH tendrá un incremento del 1,9% según el IPC de julio, mientras que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantendrán sin cambios respecto a agosto.

Leé además

Los créditos para jubilados permiten financiar gastos imprevistos con montos accesibles y tasas preferenciales.

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir pagando $84.000

Por Melisa Sbrocco
Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos, garantizando asistencia a los sectores más vulnerables.

Aumento de AUH en septiembre 2025: cuánto recibirás y calendario ANSES

Por Redacción Economía

Los aumentos y pagos forman parte del calendario habitual de ANSES y buscan acompañar la evolución de los precios, asegurando que los hogares con hijos, incluidos aquellos con hijos con discapacidad, puedan cubrir parte de sus gastos básicos de alimentación y educación.

Quiénes recibirán $591.987 en septiembre con AUH y Tarjeta Alimentar

De acuerdo con la Ley de Movilidad Jubilatoria, la AUH tendrá en septiembre un aumento del 1,9%, calculado sobre el IPC de julio publicado por el INDEC. El monto por hijo, tras la retención del 20%, será de $92.065,27, mientras que para hijos con discapacidad, el monto alcanzará $299.795,20 luego de aplicar la retención.

Créditos ANSES.jpg
Los titulares de AUH con hijos y discapacidad cobrar&aacute;n m&aacute;s de $590.000 este septiembre.

Los titulares de AUH con hijos y discapacidad cobrarán más de $590.000 este septiembre.

Sumando la AUH y la Tarjeta Alimentar por tres hijos, un hogar con dos hijos y un hijo con discapacidad recibirá en septiembre:

  • AUH dos hijos: $92.065,27 × 2 = $184.130,54
  • AUH hijo con discapacidad: $299.795,20
  • Tarjeta Alimentar tres hijos: $108.062
  • Total: $591.987,74

Los montos de la Tarjeta Alimentar no se ajustan por movilidad y se mantienen en:

  • $52.250 para familias con un hijo
  • $81.936 para familias con dos hijos
  • $108.062 para familias con tres o más hijos

Estos pagos buscan garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos y aliviar la presión sobre los presupuestos familiares, especialmente en hogares con mayores necesidades.

Programa Alimentar.jpg
La Tarjeta Alimentar mantiene los valores de agosto para familias con uno, dos o tres hijos.

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores de agosto para familias con uno, dos o tres hijos.

Calendario de cobro y organización familiar en septiembre

El calendario de pagos de la AUH para septiembre mantiene la misma estructura que meses anteriores, organizada según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Este cronograma permite que las familias puedan planificar sus gastos, combinando la AUH con la Tarjeta Alimentar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los préstamos pueden solicitarse desde $100.000 hasta $3.000.000, con plazos de 12 a 72 meses.

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir pagando $218.000

Por Melisa Sbrocco
El SMVM establece el piso salarial y se usa como parámetro para diversas prestaciones y programas de asistencia.

Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina: cuánto será en septiembre 2025

Por Redacción Economía
Demoras en los vuelos de LAN por un conflicto gremial en Aeroparque

El Gobierno habilitó un mercado de mangas entre aerolíneas en Aeroparque: qué significa y qué cambia

Por Redacción Economía
El programa Construyo mi Casa del IPV permite financiar hasta el 85% del valor de la vivienda.

Casa de 140 metros: cuánto cuesta construirla con crédito hipotecario del IPV y qué requisitos piden

Por Melisa Sbrocco