26 de agosto de 2025 - 12:01

SUAF y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué beneficiarios recibirán $410.500 en septiembre

ANSES actualiza en septiembre los montos de SUAF y Tarjeta Alimentar, con incrementos que acompañan la inflación de julio 2025.

Hogares con dos hijos y uno con discapacidad pueden recibir hasta $410.500 combinados.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

ANSES confirmó los montos de septiembre 2025 para quienes perciben asignaciones del SUAF y la Tarjeta Alimentar. La actualización del 1,90% responde a la inflación registrada en julio y se aplica según el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Las familias podrán cobrar de manera escalonada según la terminación del DNI. Los hogares con dos hijos y uno con discapacidad, sumado al beneficio de la Tarjeta Alimentar para tres hijos, podrán recibir un total aproximado de $410.500 combinando ambos beneficios.

Programa Alimentar.jpg
Los pagos de SUAF y Tarjeta Alimentar se acreditan seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI durante septiembre.

Cuánto cobran los beneficiarios que recibirán $410.500

En septiembre, los hogares con dos hijos sin discapacidad recibirán un monto estimativo de 57.548 pesos por cada hijo, sumando 115.096 pesos. Al monto correspondiente a un hijo con discapacidad, que asciende a 187.379 pesos, se le suma la Tarjeta Alimentar destinada a un hogar con tres hijos, que equivale a 108.062 pesos. De esta manera, el total combinado de SUAF y Tarjeta Alimentar alcanza los 410.537 pesos aproximadamente.

Este esquema de pagos permite que los hogares con integrantes con discapacidad y varios hijos puedan cubrir mejor sus gastos de alimentación y necesidades esenciales, asegurando un respaldo económico más sólido durante septiembre.

Quiénes pueden recibir SUAF

Los beneficiarios que alcanzan este monto son principalmente familias con dos hijos y uno con discapacidad que cobren SUAF, combinando este beneficio con la Tarjeta Alimentar para tres hijos.

Según la información oficial de ANSES, también alcanza a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, a embarazadas a partir de los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo, a personas con hijos con discapacidad sin límite de edad y a madres que perciben la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Créditos ANSES.jpg
La actualizaci&oacute;n mensual asegura que los beneficios mantengan su poder adquisitivo frente a la inflaci&oacute;n.

Este grupo de beneficiarios concentra los pagos más altos porque combina la actualización por inflación de SUAF con los montos máximos de la Tarjeta Alimentar.

Calendario de pagos SUAF y Tarjeta Alimentar septiembre 2025

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Los pagos de la Tarjeta Alimentar se acreditan junto con la fecha de cobro de ANSES, permitiendo que las familias reciban ambos beneficios de manera sincronizada.

