SUAF y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué beneficiarios recibirán $410.500 en septiembre

ANSES confirmó los montos de septiembre 2025 para quienes perciben asignaciones del SUAF y la Tarjeta Alimentar. La actualización del 1,90% responde a la inflación registrada en julio y se aplica según el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
ANSES actualiza en septiembre los montos de SUAF y Tarjeta Alimentar, con incrementos que acompañan la inflación de julio 2025.
ANSES confirmó los montos de septiembre 2025 para quienes perciben asignaciones del SUAF y la Tarjeta Alimentar. La actualización del 1,90% responde a la inflación registrada en julio y se aplica según el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
Las familias podrán cobrar de manera escalonada según la terminación del DNI. Los hogares con dos hijos y uno con discapacidad, sumado al beneficio de la Tarjeta Alimentar para tres hijos, podrán recibir un total aproximado de $410.500 combinando ambos beneficios.
En septiembre, los hogares con dos hijos sin discapacidad recibirán un monto estimativo de 57.548 pesos por cada hijo, sumando 115.096 pesos. Al monto correspondiente a un hijo con discapacidad, que asciende a 187.379 pesos, se le suma la Tarjeta Alimentar destinada a un hogar con tres hijos, que equivale a 108.062 pesos. De esta manera, el total combinado de SUAF y Tarjeta Alimentar alcanza los 410.537 pesos aproximadamente.
Este esquema de pagos permite que los hogares con integrantes con discapacidad y varios hijos puedan cubrir mejor sus gastos de alimentación y necesidades esenciales, asegurando un respaldo económico más sólido durante septiembre.
Los beneficiarios que alcanzan este monto son principalmente familias con dos hijos y uno con discapacidad que cobren SUAF, combinando este beneficio con la Tarjeta Alimentar para tres hijos.
Según la información oficial de ANSES, también alcanza a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, a embarazadas a partir de los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo, a personas con hijos con discapacidad sin límite de edad y a madres que perciben la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.
Este grupo de beneficiarios concentra los pagos más altos porque combina la actualización por inflación de SUAF con los montos máximos de la Tarjeta Alimentar.
Los pagos de la Tarjeta Alimentar se acreditan junto con la fecha de cobro de ANSES, permitiendo que las familias reciban ambos beneficios de manera sincronizada.