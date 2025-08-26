26 de agosto de 2025 - 10:52

ARCA aclara qué contribuyentes sufrirán la suspensión de cuentas y tarjetas de crédito en septiembre

ARCA advierte que desde septiembre algunos contribuyentes sufrirán suspensión de cuentas, tarjetas de crédito y billeteras virtuales por irregularidades fiscales.

Las entidades financieras deberán bloquear automáticamente las operaciones de quienes figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables”.

Las entidades financieras deberán bloquear automáticamente las operaciones de quienes figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables”.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un sistema de control que permite identificar contribuyentes con irregularidades fiscales y suspender sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Leé además

Aduana controla el ingreso de electrodomésticos de línea blanca bajo un régimen especial de ARCA.

Cómo importar electrodomésticos de línea blanca desde Brasil y pagar menos impuestos según ARCA

Por Melisa Sbrocco
Solo se permite traer una unidad por categoría y año, siempre nueva y para uso personal.

Cómo traer electrodomésticos de línea blanca de Chile a Argentina: trámite paso a paso del formulario de ARCA

Por Melisa Sbrocco

La medida, respaldada por el Banco Central (BCRA), también incluye billeteras virtuales y busca frenar la evasión fiscal y las operaciones informales. A partir de septiembre, las entidades financieras y proveedores de pagos deben bloquear las transacciones de quienes figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables”.

Cómo determina ARCA qué contribuyentes pueden ser bloqueados

Según Juan Pazo, director de ARCA, “el sistema permite identificar rápidamente a aquellos contribuyentes que operan fuera del marco legal”. La normativa obliga a las instituciones financieras a suspender cuentas y tarjetas de crédito de los contribuyentes incluidos en la lista de no confiables.

ARCA estableció cuatro criterios específicos: declaraciones impositivas incompletas o inconsistentes; movimientos de dinero sin justificación; falta de documentación que respalde operaciones; y actividades económicas incompatibles con los ingresos reportados.

Tarjetas de Crédito
ARCA implementa medidas de control fiscal para garantizar transparencia en las operaciones financieras y reducir la evasi&oacute;n.

ARCA implementa medidas de control fiscal para garantizar transparencia en las operaciones financieras y reducir la evasión.

Cuando se detectan estas irregularidades, las entidades deben bloquear inmediatamente las transacciones, evitando que los contribuyentes continúen operando mientras regularizan su situación.

Los comercios incluidos en la base de datos enfrentan restricciones en pagos con tarjetas de crédito y débito, códigos QR, transferencias y plataformas como Mercado Pago o MODO. Los procesadores de pagos interrumpen automáticamente cualquier operación vinculada a estos CUIT hasta que se presente la documentación requerida.

Cómo verificar la situación y recuperar el acceso a cuentas y tarjetas de crédito

Los contribuyentes pueden consultar su estado en la sección “Estado administrativo del CUIT” del sitio web de ARCA. Allí se indica si se figura en la lista de vigilancia y si existen restricciones para operar con cuentas bancarias, tarjetas de crédito o billeteras virtuales.

ARCA
Los contribuyentes pueden verificar su situaci&oacute;n online y recuperar el acceso a cuentas y tarjetas una vez regularizada su documentaci&oacute;n.

Los contribuyentes pueden verificar su situación online y recuperar el acceso a cuentas y tarjetas una vez regularizada su documentación.

Una vez presentada la documentación necesaria, ARCA evalúa la información y notifica los resultados mediante el domicilio fiscal electrónico. Tras la aprobación, se reactiva el acceso a las cuentas y tarjetas bloqueadas. Este mecanismo asegura que quienes regularicen su situación puedan retomar sus operaciones financieras de manera segura, promoviendo la transparencia y el cumplimiento fiscal en el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aranceles por línea blanca traída de Chile: este es el precio de una heladera, ¿conviene?

Estos aranceles hay que pagar por línea blanca traída de Chile: ¿conviene comprar una heladera?

Por Redacción Economía
Hogares con dos hijos y uno con discapacidad pueden recibir hasta $410.500 combinados.

SUAF y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué beneficiarios recibirán $410.500 en septiembre

Por Melisa Sbrocco
consumo: el impacto de las promociones para la recuperacion

Consumo: el impacto de las promociones para la recuperación

Por Redacción Economía
El Enacom autorizó una herramienta de conectividad clave para los proyectos mineros

El Enacom habilitó redes privadas de comunicación: cómo puede usarse en proyectos mineros y energéticos

Por Redacción Economía