Consumo en Argentina: consultora registra un crecimiento en 2025 gracias a "promociones agresivas"

El consumo masivo en la Argentina empieza a mostrar señales de recuperación tras un 2024 marcado por la caída . En el primer semestre de 2025, el sector creció un 1,2% y las proyecciones privadas anticipan un alza del 3% en volumen para todo el año, según un estudio privado.

El impulso estuvo dado, principalmente, por promociones más agresivas y la reactivación de categorías clave . El estudio de NielsenIQ, por otro lado, reveló que los consumidores argentinos están reconfigurando las dinámicas de compra y el comportamiento durante el primer semestre del año.

La recuperación del consumo se observa de manera diferenciada. El interior del país es el principal impulsor del crecimiento en el segundo trimestre de 2025, con el 85% de las categorías creciendo, en comparación con el 48% en GBA.

La mitad de las categorías de consumo masivo presentan un crecimiento acelerado en el segundo trimestre de 2025. Categorías como alimentos no básicos, bebidas sin alcohol, limpieza para hogar y ropa, y cosmética muestran una mayor aceleración.

“Si bien estas familias de categorías recuperan, es importante destacar que todavía se encuentran entre un 35% y un 40% por debajo del consumo de 2017”, señaló la consultora.

Comportamiento del consumidor y estrategias de canales

Los supermercados comienzan a mostrar señales positivas, con una fuerte recuperación impulsada por las promociones y la recuperación de primeras marcas. La facturación de productos bajo descuento se acerca al 30% del total, con más productos en oferta y descuentos más agresivos.

En promedio, las categorías que aumentaron su nivel de promociones registraron un crecimiento del 7% en volumen respecto de 2024; mientras que, las que no lo hicieron cayeron un 6%.

Las marcas propias en supermercados, que representan un 14% de la facturación, han estabilizado su participación de mercado, después de un crecimiento en 2024. El 76% de las categorías ya tienen presencia de marcas propias.

Por su parte, los canales tradicionales (almacenes, kioscos, perfumerías y farmacias) también crecen en volumen, destacando el desarrollo de segundas marcas y un surtido óptimo para cuidar el gasto de los consumidores. En el largo plazo, las categorías de Limpieza y Cosmética ganan relevancia.

Además, se observa una fuerte recuperación en 2025 de las categorías de heladera (como yogur y cremas de leche), tras un año en crisis por el aumento en el mantenimiento. Dentro de Bebidas, ganan relevancia las marcas y formatos de precios bajos, incluyendo formatos de medio surtido y retornables, así como el desarrollo de marcas económicas.

Según NielsenIQ, los autoservicios están perdiendo competitividad en precios y consumo, lo que ha llevado al cierre de más de 1.700 tiendas desde 2019; mientras que el canal mayorista para el consumidor final mantiene su relevancia y crecimiento, con un fuerte foco en las categorías de Limpieza y Cosmética.

El e-commerce se destaca como el canal con mayor crecimiento.

“El consumidor argentino de 2025 está reconfigurando sus hábitos de compra, impulsado por una búsqueda constante de valor y oportunidades”, explicó Solana Alvarez Fourcade, directora Customer Success de NIQ Argentina.

Y agregó: “Las promociones se han convertido en un pilar fundamental para el canal moderno, mientras que la agilidad de los canales tradicionales con sus marcas de Tier 3 (de bajo precio) y el explosivo crecimiento del e-commerce marcan las rutas hacia una recuperación sostenida. Entender estas dinámicas es clave para identificar las categorías ganadoras y adaptar la oferta a las nuevas prioridades de los hogares”.

“Con una inflación más estable, la dinámica promocional será fundamental en el canal moderno, con espacio para las marcas de valor. A su vez, el canal tradicional requerirá de un surtido óptimo que se ajuste al cuidado del gasto de los hogares, y el canal mayorista continuará siendo relevante en categorías clave”, concluyó.