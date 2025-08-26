Consumo en Argentina: consultora registra un crecimiento en 2025 gracias a "promociones agresivas"

El consumo masivo en la Argentina empieza a mostrar señales de recuperación tras un 2024 marcado por la caída. En el primer semestre de 2025, el sector creció un 1,2% y las proyecciones privadas anticipan un alza del 3% en volumen para todo el año, según un estudio privado.
El impulso estuvo dado, principalmente, por promociones más agresivas y la reactivación de categorías clave. El estudio de NielsenIQ, por otro lado, reveló que los consumidores argentinos están reconfigurando las dinámicas de compra y el comportamiento durante el primer semestre del año.
Dinámicas de consumo y categorías ganadoras
La recuperación del consumo se observa de manera diferenciada. El interior del país es el principal impulsor del crecimiento en el segundo trimestre de 2025, con el 85% de las categorías creciendo, en comparación con el 48% en GBA.
La mitad de las categorías de consumo masivo presentan un crecimiento acelerado en el segundo trimestre de 2025. Categorías como alimentos no básicos, bebidas sin alcohol, limpieza para hogar y ropa, y cosmética muestran una mayor aceleración.
“Si bien estas familias de categorías recuperan, es importante destacar que todavía se encuentran entre un 35% y un 40% por debajo del consumo de 2017”, señaló la consultora.
Comportamiento del consumidor y estrategias de canales
Los supermercados comienzan a mostrar señales positivas, con una fuerte recuperación impulsada por las promociones y la recuperación de primeras marcas. La facturación de productos bajo descuento se acerca al 30% del total, con más productos en oferta y descuentos más agresivos.
En promedio, las categorías que aumentaron su nivel de promociones registraron un crecimiento del 7% en volumen respecto de 2024; mientras que, las que no lo hicieron cayeron un 6%.
Las marcas propias en supermercados, que representan un 14% de la facturación, han estabilizado su participación de mercado, después de un crecimiento en 2024. El 76% de las categorías ya tienen presencia de marcas propias.
Por su parte, los canales tradicionales (almacenes, kioscos, perfumerías y farmacias) también crecen en volumen, destacando el desarrollo de segundas marcas y un surtido óptimo para cuidar el gasto de los consumidores. En el largo plazo, las categorías de Limpieza y Cosmética ganan relevancia.
Además, se observa una fuerte recuperación en 2025 de las categorías de heladera (como yogur y cremas de leche), tras un año en crisis por el aumento en el mantenimiento. Dentro de Bebidas, ganan relevancia las marcas y formatos de precios bajos, incluyendo formatos de medio surtido y retornables, así como el desarrollo de marcas económicas.
Según NielsenIQ, los autoservicios están perdiendo competitividad en precios y consumo, lo que ha llevado al cierre de más de 1.700 tiendas desde 2019; mientras que el canal mayorista para el consumidor final mantiene su relevancia y crecimiento, con un fuerte foco en las categorías de Limpieza y Cosmética.
El e-commerce se destaca como el canal con mayor crecimiento.
“El consumidor argentino de 2025 está reconfigurando sus hábitos de compra, impulsado por una búsqueda constante de valor y oportunidades”, explicó Solana Alvarez Fourcade, directora Customer Success de NIQ Argentina.
Y agregó: “Las promociones se han convertido en un pilar fundamental para el canal moderno, mientras que la agilidad de los canales tradicionales con sus marcas de Tier 3 (de bajo precio) y el explosivo crecimiento del e-commerce marcan las rutas hacia una recuperación sostenida. Entender estas dinámicas es clave para identificar las categorías ganadoras y adaptar la oferta a las nuevas prioridades de los hogares”.
“Con una inflación más estable, la dinámica promocional será fundamental en el canal moderno, con espacio para las marcas de valor. A su vez, el canal tradicional requerirá de un surtido óptimo que se ajuste al cuidado del gasto de los hogares, y el canal mayorista continuará siendo relevante en categorías clave”, concluyó.