Leve crecimiento del consumo de bienes y servicios en julio

Se registró un leve crecimiento del consumo de bienes y servicios , en el interanual de julio. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó que la suba fue impulsada por los rubros de indumentaria y calzado.

La Cámara de Comercio respaldó al Gobierno por los "cambios extraordinarios en términos macroeconómicos"

En detalle, el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la CAC mostró un avance de 1,1% en la comparación interanual . A la vez, que hubo un decrecimiento desestacionalizado de 0,1% con respecto a junio.

Cabe mencionar que este indicador desarrollado por la CAC refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales. Esto se realiza con una periodicidad mensual, expandiendo y complementando los aportes de información que realiza la Cámara al seguimiento del comercio y la actividad económica.

De esta manera, durante todos los meses del 2025 el IC muestra crecimientos interanuales . Por otra parte, el índice desestacionalizado se contrajo levemente (0,1% respecto al mes anterior) y mantuvo el nivel de la serie en relativa estabilidad.

"Esto se da en un escenario económico en el que la inflación de julio se aceleró levemente , aunque se ubicó por tercer mes consecutivo por debajo del 2%. En julio de 2025 la mensual fue de 1,9%, con una interanual de 36,6% y una acumulada anual de 17,3%", destacó la CAC.

Al igual que en junio, la inflación de julio se mantuvo relativamente baja, aunque con una leve aceleración: pasó de una intermensual de 1,6% en junio a 1,9% en julio. En ese marco, por tercer mes consecutivo el nivel de precios experimenta una variación mensual por debajo del 2%, consolidando un proceso desinflacionario que arrojó la variación interanual más baja desde la pandemia (36,6%).

Sin embargo, en las últimas semanas hubo una volatilidad significativa tanto en el mercado cambiario, como en las tasas de interés de la economía. En consecuencia, la mayor incertidumbre tiende a moderar el dinamismo del consumo, ya que los hogares postergan decisiones de gasto discrecional y elevan su propensión al ahorro precautorio.

Por otra parte, el nivel de salarios medido por Indec avanzó durante junio en línea con la inflación pero no pudo ganar terreno en términos reales. Ante este dato se dificulta también la dinamización del consumo.

Rubro por rubro

Al momento de analizar el desempeño de algunos rubros en particular, se observa una dinámica mixta en las variaciones interanuales, respecto a los valores de julio de 2024.

Indumentaria y calzado: mostró en julio un crecimiento estimado de 16,6% interanual, que se explica principalmente por el bajo nivel de comparación en el mismo mes de 2024, ya que había anotado en esa fecha una contracción de 16%. A su vez, el precio relativo de la categoría continúa en caída y estimula el consumo.

Precios indumentaria y calzado.jpg El rubro indumentaria y calzado mostró en julio un crecimiento estimado de 16,6% interanual.

Transporte y vehículos: mostró un crecimiento estimado del 7% interanual en julio, cuando. el patentamiento de automóviles creció 57% interanual y traccionó el índice al alza, arrojando el máximo valor desde 2018.

Recreación y cultura: mostró en julio un crecimiento de 8% interanual. Sin embargo, el consumo en recreación y cultura continúa en niveles bajos debido a que perdió terreno respecto a otros consumos esenciales.

Vivienda, alquileres y servicios públicos: mostró un crecimiento estimado de 0,2% interanual en julio. La relativa estabilidad del rubro se debe a una demanda eléctrica que no varió en demasía respecto al mismo mes del año pasado, señaló la CAC.