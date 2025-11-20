Caputo lanzó una nueva licitación de deuda y debuta la nueva Letra TAMAR: de qué se trata

La Secretaría de Finanzas volverá esta semana al mercado local con una oferta amplia de instrumentos del Tesoro Nacional y con la presentación de un nuevo título que apunta a captar pesos en un contexto de fuerte demanda por alternativas de corto y mediano plazo.

El llamado a licitación se realizará el miércoles 26 de noviembre e incluirá opciones en moneda local, bonos atados a la inflación, instrumentos vinculados al dólar y una letra inédita a tasa variable.

Según informó Noticias Argentinas, la principal novedad será la incorporación de la nueva Letra del Tesoro a tasa TAMAR, con vencimientos en abril de 2026. Su rendimiento estará atado a la tasa que los bancos privados pagan por depósitos a plazo fijo superiores a mil millones de pesos (Badlar/TAMAR).

El equipo económico elaboró un menú de instrumentos que busca captar liquidez tanto en moneda local como en divisa estadounidense , con vencimientos que se extienden desde 2026 hasta 2027.

Bono T13F6: Vencimiento 13/02/2026 (Reapertura).

Letra S30A6: Vencimiento 30/04/2026 (Reapertura).

Letra S30O6: Vencimiento 30/10/2026 (Reapertura).

Bono T30A7: Vencimiento 30/04/2027 (Reapertura).

En Pesos a Tasa Variable:

Nueva Letra TAMAR: Vencimiento 30/04/2026. Se licita mediante margen sobre la tasa de referencia.

En Pesos ajustados por CER (Inflación):

Nueva LECER: A descuento, vencimiento 29/05/2026.

Bono TZXO6: Cero cupón, vencimiento 30/10/2026 (Reapertura).

Nuevo BONCER: Cero cupón, vencimiento 30/04/2027.

En Dólares (Dollar Linked):

Letra D30A6: Cero cupón, vencimiento 30/04/2026 (Reapertura).

Nuevo Bono: Cero cupón, vencimiento 30/11/2026.

La recepción de las ofertas se realizará el miércoles 26 entre las 10:00 y las 15:00 horas, mientras que la liquidación de los títulos adjudicados tendrá lugar el viernes 28 de noviembre (T+2).

Para los inversores minoristas (personas humanas o jurídicas), el tramo no competitivo permite participar por montos de hasta $50.000.000 en los títulos en pesos o USD 50.000 en los denominados en dólares, asegurando la tasa de corte que se defina en la licitación.