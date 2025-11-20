Caputo lanzó una nueva licitación de deuda y debuta la nueva Letra TAMAR: de qué se trata

La Secretaría de Finanzas volverá esta semana al mercado local con una oferta amplia de instrumentos del Tesoro Nacional y con la presentación de un nuevo título que apunta a captar pesos en un contexto de fuerte demanda por alternativas de corto y mediano plazo.
El llamado a licitación se realizará el miércoles 26 de noviembre e incluirá opciones en moneda local, bonos atados a la inflación, instrumentos vinculados al dólar y una letra inédita a tasa variable.
Según informó Noticias Argentinas, la principal novedad será la incorporación de la nueva Letra del Tesoro a tasa TAMAR, con vencimientos en abril de 2026. Su rendimiento estará atado a la tasa que los bancos privados pagan por depósitos a plazo fijo superiores a mil millones de pesos (Badlar/TAMAR).
El equipo económico elaboró un menú de instrumentos que busca captar liquidez tanto en moneda local como en divisa estadounidense, con vencimientos que se extienden desde 2026 hasta 2027.
El detalle de los instrumentos ofrecidos
En Pesos a Tasa Fija (LECAPs y BONCAPs):
- Bono T13F6: Vencimiento 13/02/2026 (Reapertura).
- Letra S30A6: Vencimiento 30/04/2026 (Reapertura).
- Letra S30O6: Vencimiento 30/10/2026 (Reapertura).
- Bono T30A7: Vencimiento 30/04/2027 (Reapertura).
En Pesos a Tasa Variable:
- Nueva Letra TAMAR: Vencimiento 30/04/2026. Se licita mediante margen sobre la tasa de referencia.
En Pesos ajustados por CER (Inflación):
- Nueva LECER: A descuento, vencimiento 29/05/2026.
- Bono TZXO6: Cero cupón, vencimiento 30/10/2026 (Reapertura).
- Nuevo BONCER: Cero cupón, vencimiento 30/04/2027.
En Dólares (Dollar Linked):
- Letra D30A6: Cero cupón, vencimiento 30/04/2026 (Reapertura).
- Nuevo Bono: Cero cupón, vencimiento 30/11/2026.
La recepción de las ofertas se realizará el miércoles 26 entre las 10:00 y las 15:00 horas, mientras que la liquidación de los títulos adjudicados tendrá lugar el viernes 28 de noviembre (T+2).
Para los inversores minoristas (personas humanas o jurídicas), el tramo no competitivo permite participar por montos de hasta $50.000.000 en los títulos en pesos o USD 50.000 en los denominados en dólares, asegurando la tasa de corte que se defina en la licitación.