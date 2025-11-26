Así es la cadena de lujo que desembarcará en el Valle de Uco y hará un "condohotel"

El enoturismo de Mendoza y su paisaje cordillerano atraen a visitantes de todo el mundo y la provincia ha forjado un nombre propio dentro del turismo d e alta gama. Es en este contexto en el que desembarcará en la provincia la cadena de hoteles de lujo Marriot con un ambicioso proyecto que comenzará a construirse el año que viene en el Valle de Uco .

Turismo y finde XXL: 82% de ocupación y más de 67.000 visitantes le dieron un respiro al sector

La inversión inicial será de 20 millones de dólares en un bellísimo paisaje de 15 hectáreas muy cerca del Manzano Histórico . Casa Origen by Marriot se ubicará en Los Chacayes y se trata de un desarrollo de LAND Global Group junto a Marriott Bonvoy . Land Global Group es una empresa norteamericana que se hará cargo del desarrollo.

“La apertura está prevista para 2028 e introduce varios conceptos novedosos para la provincia”, relató Estanislao Puelles, director de Puelles & Asociados , quienes están a cargo de la Promoción y Comercialización del Proyecto. Así, no solo será el primer Marriot de montaña tanto en Argentina como en Mendoza sino que se trata de una apuesta por la redefinición de la oferta de la hotelería de lujo.

En lugar de los dorados, el mármol o la grandilocuencia, Casa Origen apuesta por el contacto íntimo con el ambiente natural donde se enmarcará. Por este motivo, la construcción será con un sistema que impacte lo menos posible en la flora autóctona al tiempo que buscará que los visitantes vivan la experiencia en estrecha conexión con la naturaleza. Con esta idea en mente, la cadena Marriot estuvo dos años en busca del terreno ideal para llevar adelante el proyecto

Según contó Puelles, la construcción comenzará entre marzo y abril de 2026, lo que en primer lugar tendrá un impacto positivo en Tunuyán ya que se contratarán a unas120 personas para esta etapa. Al estar en la zona de bodegas y de otros hoteles de lujo , Casa Origen hará una fuerte apuesta por el turismo del vino y por el segmento de la alta gama.

image

Entre los datos relevados por los inversores antes de decidirse por Mendoza, encontraron que la provincia concentra el 62% de las pernoctaciones en hoteles 4 y 5 estrellas en temporada alta y que es líder en enoturismo. Además, sumaron, recibe más de 1,5 millones de visitantes anuales, con un fuerte crecimiento del turismo internacional.

Condohotel, centro de congresos, 80 habitaciones y bodega boutique

“El Valle de Uco ofrece un paisaje único al tiempo que combina naturaleza, conectividad, experiencias y calidad de vida, por lo que es un importante epicentro del turismo consciente y premium”, explicó Puelles. En Los Chacayes, en tanto, se concentran otros desarrollos de alta gama relacionados con el vino, bodegas top y restaurantes galardonados. También, está cerca del cerro Punta Negra, adonde se puede esquiar si se accede vía helicóptero.

Casa Origen traerá dos conceptos novedosos no solo el punto de vista turístico sino también inmobiliario. Uno es que se tratará de lo que se denomina “condohotel”, un modelo de alojamiento que combina la propiedad individual de unidades habitacionales con la gestión de un hotel profesional. “Sería el primer condohotel de Mendoza”, remarcó Estanislao Puelles.

A diferencia de los tiempos compartidos, este modelo de negocios permite la escritura pública de los compradores que dejan la habitación para que, en este caso, Marriot la opere. Cada propietario tiene dos semanas al año para utilizar su inversión y todos los meses la cadena hotelera liquida la rentabilidad de lo ganado por el propietario. “Se trata de una rentabilidad que duplica cualquier renta en dólares de un departamento”, precisó Puelles.

El hotel boutique contará con 60 habitaciones y 20 residencias exclusivas más amplias para que puedan ser disfrutadas por familias o para contar con mayor espacio si se desea. Casa Origen también tendrá con un restaurante de autor liderado por el reconocido chef Pablo Park (galardonado con una Michelin), wine bar, spa, club fitness y piscinas in/out.

Además, se construirá el primer salón para eventos sociales y corporativos del Valle de Uco así como contará con su propia bodega boutique. Aunque esta pertenecerá al Marriot será la prestigiosa marca Achaval Ferrer la aportará el now how para la elaboración de vinos que se harán de manera exclusiva y con las etiquetas para el hotel.