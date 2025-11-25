Última semana de reintegros en supermercados y mayoristas: cómo acceder a $24.000 con MODO y BNA+

En la última semana del mes, el Banco Nación mantiene activo el reintegro del 30% para quienes compren en supermercados y mayoristas mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito de la entidad. El beneficio permite recuperar hasta $12.000 por miércoles y llegar a un total de $24.000 por persona antes de que finalice el período vigente.
La promoción funciona tanto en compras presenciales y de forma online. La duda que surge es hasta cuándo puede aprovecharse este descuento y qué comercios están habilitados en la provincia de Mendoza.
Hasta cuándo aprovechar el 30% en supermercados y mayoristas con MODO BNA+
El Banco Nación confirmó que el beneficio se mantiene activo los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025, con un reintegro del 30% por operaciones realizadas “exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas participantes”, según especifica la entidad.
El tope de reintegro es de $12.000 por cliente (considerando su CUIT) por miércoles, y no aplica para pagos con saldo en cuenta. La acreditación del ahorro se verá reflejada “dentro de los 30 días de ocurrida la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+”.
El descuento está disponible para compras presenciales y online. En Mendoza, los comercios adheridos incluyen:
Átomo (Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital)
Carrefour (Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras)
Vea (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Ciudad)
Makro (Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz)
Jumbo (San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza)
Coto (Videla Correas 628, Mendoza capital)
Granja Benedetti (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján y Mendoza)
Carnes Rizzo (Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo)
Frigorífico Stella (Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz)
Vaca Negra (Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo)
Tiento (Acceso Sur, Luján de Cuyo)
Hiper Libertad (Godoy Cruz)
Yaguar (Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz)
Blow Max (Guaymallén y Mendoza capital)
Cuánto hay que gastar para llegar al tope y cómo obtener los $24.000 de devolución
Para alcanzar el reintegro máximo de $12.000 por miércoles, es necesario realizar una compra cercana a los $40.000, ya que el beneficio cubre el 30% del total abonado. Como quedan dos miércoles dentro del período aplicable, una persona puede recuperar hasta $12.000 antes del cierre. En un grupo familiar donde dos adultos paguen por separado, el ahorro total puede llegar a $24.000, siempre que cada uno use su propia cuenta y tarjeta.
La manera de asegurar el reintegro completo es la siguiente:
Realizar compras de aproximadamente $40.000 cada miércoles.
Abonar en un solo pago, escaneando el QR con MODO BNA+ y eligiendo una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA.
No usar saldo en cuenta, ya que no aplica para el beneficio.
Verificar que el comercio esté adherido, tanto presencial como online.