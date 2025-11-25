25 de noviembre de 2025 - 10:14

Última semana de reintegros en supermercados y mayoristas: cómo acceder a $24.000 con MODO y BNA+

El BNA mantiene el 30% de reintegro en supermercados y mayoristas mediante MODO BNA+. Conocé hasta cuándo comprar con este descuento.

El beneficio aplica los miércoles en comercios adheridos de todo el país.



En la última semana del mes, el Banco Nación mantiene activo el reintegro del 30% para quienes compren en supermercados y mayoristas mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito de la entidad. El beneficio permite recuperar hasta $12.000 por miércoles y llegar a un total de $24.000 por persona antes de que finalice el período vigente.

La promoción funciona tanto en compras presenciales y de forma online. La duda que surge es hasta cuándo puede aprovecharse este descuento y qué comercios están habilitados en la provincia de Mendoza.

Hasta cuándo aprovechar el 30% en supermercados y mayoristas con MODO BNA+

El Banco Nación confirmó que el beneficio se mantiene activo los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025, con un reintegro del 30% por operaciones realizadas “exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas participantes”, según especifica la entidad.

BNA




El tope de reintegro es de $12.000 por cliente (considerando su CUIT) por miércoles, y no aplica para pagos con saldo en cuenta. La acreditación del ahorro se verá reflejada “dentro de los 30 días de ocurrida la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+”.

El descuento está disponible para compras presenciales y online. En Mendoza, los comercios adheridos incluyen:

  • Átomo (Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital)
  • Carrefour (Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras)
  • Vea (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Ciudad)
  • Makro (Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz)
  • Jumbo (San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza)
  • Coto (Videla Correas 628, Mendoza capital)
  • Granja Benedetti (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján y Mendoza)
  • Carnes Rizzo (Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo)
  • Frigorífico Stella (Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz)
  • Vaca Negra (Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo)
  • Tiento (Acceso Sur, Luján de Cuyo)
  • Hiper Libertad (Godoy Cruz)
  • Yaguar (Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz)
  • Blow Max (Guaymallén y Mendoza capital)

Cuánto hay que gastar para llegar al tope y cómo obtener los $24.000 de devolución

Para alcanzar el reintegro máximo de $12.000 por miércoles, es necesario realizar una compra cercana a los $40.000, ya que el beneficio cubre el 30% del total abonado. Como quedan dos miércoles dentro del período aplicable, una persona puede recuperar hasta $12.000 antes del cierre. En un grupo familiar donde dos adultos paguen por separado, el ahorro total puede llegar a $24.000, siempre que cada uno use su propia cuenta y tarjeta.

Supermercado BNA+




La manera de asegurar el reintegro completo es la siguiente:

  1. Realizar compras de aproximadamente $40.000 cada miércoles.
  2. Abonar en un solo pago, escaneando el QR con MODO BNA+ y eligiendo una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA.
  3. No usar saldo en cuenta, ya que no aplica para el beneficio.
  4. Verificar que el comercio esté adherido, tanto presencial como online.
