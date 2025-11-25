Última semana de reintegros en supermercados y mayoristas: cómo acceder a $24.000 con MODO y BNA+

El BNA mantiene el 30% de reintegro en supermercados y mayoristas mediante MODO BNA+. Conocé hasta cuándo comprar con este descuento.

El beneficio aplica los miércoles en comercios adheridos de todo el país.

En la última semana del mes, el Banco Nación mantiene activo el reintegro del 30% para quienes compren en supermercados y mayoristas mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito de la entidad. El beneficio permite recuperar hasta $12.000 por miércoles y llegar a un total de $24.000 por persona antes de que finalice el período vigente.

La promoción funciona tanto en compras presenciales y de forma online. La duda que surge es hasta cuándo puede aprovecharse este descuento y qué comercios están habilitados en la provincia de Mendoza.

Hasta cuándo aprovechar el 30% en supermercados y mayoristas con MODO BNA+ El Banco Nación confirmó que el beneficio se mantiene activo los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025, con un reintegro del 30% por operaciones realizadas “exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas participantes”, según especifica la entidad.

BNA El reintegro se obtiene pagando con tarjetas de crédito del BNA desde MODO BNA+. El tope de reintegro es de $12.000 por cliente (considerando su CUIT) por miércoles, y no aplica para pagos con saldo en cuenta. La acreditación del ahorro se verá reflejada “dentro de los 30 días de ocurrida la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+”.

El descuento está disponible para compras presenciales y online. En Mendoza, los comercios adheridos incluyen: