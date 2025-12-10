Cómo viajar por Argentina pagando desde $33.000 por mes con JetSmart

Con la llegada del verano y el recambio turístico, cada vez más personas buscan alternativas para viajar por el país sin que el presupuesto se dispare. En ese escenario aparece JetSmart GO, un sistema de suscripción mensual que permite acceder a vuelos nacionales pagando un valor fijo todos los meses.

Los planes van desde los $33.000 y ofrecen entre 6 y 12 vuelos al año, según la modalidad elegida. Para quienes planean escapadas frecuentes o necesitan moverse por trabajo, funcionan como una forma de organizar gastos y asegurar lugares en rutas muy demandadas durante la temporada.

JetSMART Go: cómo funciona la membresía desde $33.000 JetSMART Go: cómo funciona la membresía desde $33.000 Cómo viajar pagando $33.000 por mes con el Smart Pass de JetSmart JetSmart detalla que el programa funciona siguiendo una serie de pasos simples:

Suscribite y elegí uno de nuestros planes diseñados especialmente para vos. ¡Tu aventura comienza aquí! Personalizá tu viaje a tu manera eligiendo el equipaje que necesites en tu suscripción. Hacelo más cómodo y sin complicaciones. Creá tu usuario y añadí tu método de pago. Y listo, tu pago será automático. Ahora iniciá sesión y preparate para volar SMART. Solo vas a pagar las tasas o impuestos aeroportuarios cuando hagas tu reserva. El Smart Pass, con un costo mensual desde $33.000, habilita 6 vuelos de ida al año. Cada cupo se renueva cada dos meses y las reservas pueden realizarse entre los 7 días previos y 2 meses antes de la fecha del vuelo.

Para quienes necesitan viajar más seguido, el Full Pass, desde $43.125, incluye 12 vuelos de ida al año, con cupos que se habilitan todos los meses bajo las mismas condiciones de reserva.

image A dónde se puede viajar con JetSmart GO El programa permite volar únicamente en rutas domésticas directas, sin escalas. En Argentina, las opciones disponibles incluyen: Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ Bariloche (BRC)

Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ Mendoza (MDZ)

Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ Iguazú (IGR)

Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ Córdoba (COR)

Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ Neuquén (NQN)

Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ Tucumán (TUC)

Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ Salta (SLA)

Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ Ushuaia (USH)

Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ Calafate (FTE)

Buenos Aires (AEP) ↔ Resistencia (RES)

Buenos Aires (AEP) ↔ Trelew (REL)

Buenos Aires (AEP/EZE) ↔ San Martín de los Andes (CPC)

Bariloche (BRC) ↔ Mendoza (MDZ)

Neuquén (NQN) ↔ Salta (SLA)

Mendoza (MDZ) ↔ Salta (SLA) Los cupos de cada plan tienen vencimiento: dos meses en el Smart Pass y un mes en el Full Pass. Si no se utiliza dentro del período habilitado, el cupo se pierde y no se acumula. Para aprovechar el sistema al máximo, JetSmart recomienda planificar con anticipación, sobre todo en temporada alta, donde la demanda suele aumentar y las fechas se agotan más rápido. ¿Los vuelos del Pass se vencen? Cómo funciona la validez de cada cupo Cada plan de JetSmart GO tiene una duración específica para usar los cupos que se habilitan. En el caso del Smart Pass, los cupos tienen una vigencia de dos meses desde el momento en que se activan. Para el Full Pass, la validez es de un mes. Si el usuario no realiza una reserva dentro del período correspondiente, ese cupo se considera vencido, no se acumula ni tiene reembolso. Una vez que caduca, se habilita un nuevo cupo siempre que los pagos estén al día. Desde la aerolínea recomiendan planificar con tiempo, revisar las fechas disponibles y aprovechar la ventana de reserva, que va desde los 7 días previos hasta los 2 meses antes del vuelo, para utilizar al máximo los beneficios incluidos en cada plan.