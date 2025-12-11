Aguinaldo de diciembre: cómo se calcula y qué factores definen el monto

Diciembre activa el pago de la segunda cuota del aguinaldo , un ingreso clave para trabajadores registrados y jubilados . El monto surge del salario percibido entre julio y diciembre, que determina la base de cálculo.

Cuando el empleado no completó el semestre, se aplica el cálculo proporcional , que ajusta la cifra según el tiempo trabajado. Conocer este proceso permite anticipar cuánto corresponde cobrar en el cierre del año.

La Ley 23.041 establece dos pagos anuales del Sueldo Anual Complementario. Según su texto, “el sueldo anual complementario (…) será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”.

La norma alcanza a trabajadores del sector privado, administración pública y empresas estatales. Para quienes completaron el semestre, el cálculo es simple: se toma el sueldo más alto entre julio y diciembre y se liquida el 50% .

Si el trabajador no cumplió los seis meses, recibe un aguinaldo proporcional . La fórmula es: salario mensual dividido por 12, multiplicado por los meses trabajados. Ejemplo: con un sueldo de 100.000 pesos y seis meses de actividad, la cuenta (100.000 / 12) x 6 da como resultado 50.000 pesos .

El depósito del SAC debe realizarse hasta el 18 de diciembre, con una prórroga legal de cuatro días hábiles. Así, el plazo máximo puede extenderse hasta el 24 de diciembre.

Calendario aguinaldo

Calendario de aguinaldo para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados también acceden al aguinaldo, que se paga junto con su haber mensual. El calendario de cobro depende del nivel de ingresos y de la terminación del DNI, por lo que las fechas se reparten entre la segunda y la cuarta semana del mes. La ANSES publica el cronograma al inicio de diciembre, y los beneficiarios deben verificar allí el día exacto que corresponde a su prestación.

Antes de la liquidación, es útil confirmar cuál fue la mayor remuneración entre julio y diciembre, ya que ese dato define la base del SAC. También conviene verificar si hubo adicionales, bonos o conceptos remunerativos incluidos en el recibo, porque impactan en el monto final.

En casos de aguinaldo proporcional, revisar la cantidad de meses trabajados permite chequear que la cuenta aplicada coincida con el tiempo real de servicio. Esto ayuda a evitar errores en la liquidación y asegurar que el pago sea correcto.