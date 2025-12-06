Nuevo aumento para los empleados de comercio: cuál será el monto para los próximos meses

El adicional se abonará en diciembre, enero, febrero y marzo del 2026. Se integrará al salario básico a partir de abril.

El gremio de comercio cerró su paritaria y el salario básico supera el millón de pesos.

La revisión paritaria reciente entre las cámaras empresariales y FAECyS estableció la continuidad del esquema de sumas no remunerativas y definió un aumento transitorio que regirá hasta marzo de 2026. La negociación ratificó la entrega de un adicional de $60.000, de carácter no remunerativo bajo la Ley 24.241, que se abonará en diciembre, enero, febrero y marzo.

Aumento empleados de comercio.jpg El monto acordado por paritarias El monto se liquida por período y el correspondiente a marzo de 2026 se integrará al salario básico a partir de abril. El acuerdo también prorrogó la suma fija de $40.000 establecida en junio de 2025, que seguirá vigente con las mismas condiciones hasta marzo de 2026.

Comercio - Empleados de comercio Con esta estructura, el personal percibirá $100.000 mensuales en concepto de montos no remunerativos, sin impacto sobre los básicos ni aportes vinculados. FAECyS y los representantes sectoriales coincidieron en revisar escalas, sumas y porcentajes durante marzo, instancia que dependerá de la homologación de la Secretaría de Trabajo.

El comunicado oficial de FAECyS En paralelo, FAECyS comunicó un entendimiento específico para empleados de supermercados de grandes cadenas. Allí se fijó un bono extraordinario de $170.000 a pagarse en diciembre de 2025, fruto de negociaciones directas entre las empresas y la organización gremial.

Desde el sindicato remarcaron: “Este bono fue conseguido en base a un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes con el fin de acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de navidad y año nuevo”. El beneficio opera por fuera del convenio general y se incorpora como un refuerzo estacional para ese segmento del sector.