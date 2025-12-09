Empleadas domésticas: cuánto cobran con bono y aguinaldo con la nueva actualización

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un aumento del 2,7% dividido entre noviembre y diciembre, junto con un bono extraordinario que se abonará durante tres meses. Aunque la resolución aún no fue publicada en el Boletín Oficial, el acta ya está firmada y los nuevos valores rigen para todo el país.
La suba alcanza a más de 1,3 millones de empleadas domésticas y modifica los montos por hora, los salarios mensuales y el cálculo del aguinaldo de fin de año. La actualización se suma a los adicionales vigentes y a las diferencias horarias por categoría.
Cómo quedaron los nuevos salarios tras el aumento de la CNTCP
Tras definir la suba del 2,7%, distribuida entre noviembre (1,4%) y diciembre (1,3%), la CNTCP aclaró que “el aumento está vigente”, aun sin publicación oficial. Con ese ajuste, la escala salarial de diciembre queda así:
Tareas generales (quinta categoría)
Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes
Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes
Cuidado de personas (cuarta categoría)
Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes
Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes
Caseros/as (tercera categoría)
Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes
Tareas específicas (segunda categoría)
Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes
Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes
Supervisores/as (primera categoría)
Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes
Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes
Estos valores son la referencia oficial tanto para las jornadas completas como para las modalidades por hora.
Cómo se pagan los bonos en diciembre y enero
La CNTCP también estableció un bono no remunerativo que se abona según la carga horaria semanal:
Más de 16 horas semanales: $14.000
Entre 12 y 16 horas: $9.000
Menos de 12 horas: $6.000
Durante noviembre y diciembre, el bono se paga por fuera del sueldo básico. Desde enero, pasa a integrarse al salario mensual, formando parte de los futuros cálculos laborales.
Aguinaldo de diciembre: cuánto corresponde según el salario de cada categoría
El aguinaldo se liquida como el 50% del mejor sueldo del semestre, o el proporcional si la trabajadora no completó los seis meses.
Con la escala de diciembre, los valores quedan así:
Tareas generales
Con retiro: $384.713,01 → $192.356,50
Sin retiro: $427.821,61 → $213.910,80
Cuidado de personas
Con retiro: $427.821,61 → $213.910,80
Sin retiro: $476.755,68 → $238.377,84
Caseros/as
$427.821,61 → $213.910,80
Tareas específicas
Con retiro: $438.475,56 → $219.237,78
Sin retiro: $488.091,78 → $244.045,89
Supervisores/as
Con retiro: $471.956,01 → $235.978,00
Sin retiro: $525.712,99 → $262.856,49
Cuánto cobran las empleadas domésticas que trabajan 6 horas por día con el aguinaldo incluido
Para las trabajadoras que cumplen 6 horas diarias de lunes a viernes, el ingreso se calcula a partir del valor por hora de cada categoría. A ese monto mensual estimado se le suma el aguinaldo, que equivale al 50% del mejor sueldo del semestre. De esta forma, el total percibido en diciembre combina el salario habitual y el SAC, lo que incrementa notablemente los ingresos del mes.
Los valores finales con sueldo + aguinaldo quedan así: