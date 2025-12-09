9 de diciembre de 2025 - 13:17

Empleadas domésticas: cuánto cobran con bono y aguinaldo con la nueva actualización

Nuevos sueldos, bonos y aguinaldo para empleadas domésticas ya están vigentes. La CNTCP actualizó la escala y definió montos según categoría y horas trabajadas.

La CNTCP confirmó el aumento del 2,7% y el bono extra para todas las categorías del servicio doméstico.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un aumento del 2,7% dividido entre noviembre y diciembre, junto con un bono extraordinario que se abonará durante tres meses. Aunque la resolución aún no fue publicada en el Boletín Oficial, el acta ya está firmada y los nuevos valores rigen para todo el país.

Empleadas domésticas: cuánto cobran con aumento, aguinaldo y bono de fin de año en diciembre

Por Melisa Sbrocco
Los empresarios mineros de San Juan celebración la aprobación del proyecto PSJ cobre mendocino en Mendoza.

Las oportunidades que ven desde San Juan tras la aprobación de la primera mina de cobre en Mendoza

Por Carolina Putelli

La suba alcanza a más de 1,3 millones de empleadas domésticas y modifica los montos por hora, los salarios mensuales y el cálculo del aguinaldo de fin de año. La actualización se suma a los adicionales vigentes y a las diferencias horarias por categoría.

Cómo quedaron los nuevos salarios tras el aumento de la CNTCP

Tras definir la suba del 2,7%, distribuida entre noviembre (1,4%) y diciembre (1,3%), la CNTCP aclaró que “el aumento está vigente”, aun sin publicación oficial. Con ese ajuste, la escala salarial de diciembre queda así:

Tareas generales (quinta categoría)

  • Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

  • Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Cuidado de personas (cuarta categoría)

  • Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

  • Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

Sueldo empleadas domésticas

Caseros/as (tercera categoría)

  • Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Tareas específicas (segunda categoría)

  • Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

  • Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

Supervisores/as (primera categoría)

  • Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

  • Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

Estos valores son la referencia oficial tanto para las jornadas completas como para las modalidades por hora.

Cómo se pagan los bonos en diciembre y enero

La CNTCP también estableció un bono no remunerativo que se abona según la carga horaria semanal:

  • Más de 16 horas semanales: $14.000

  • Entre 12 y 16 horas: $9.000

  • Menos de 12 horas: $6.000

Durante noviembre y diciembre, el bono se paga por fuera del sueldo básico. Desde enero, pasa a integrarse al salario mensual, formando parte de los futuros cálculos laborales.

Aguinaldo de diciembre: cuánto corresponde según el salario de cada categoría

El aguinaldo se liquida como el 50% del mejor sueldo del semestre, o el proporcional si la trabajadora no completó los seis meses.

Con la escala de diciembre, los valores quedan así:

  • Tareas generales

    • Con retiro: $384.713,01 → $192.356,50

    • Sin retiro: $427.821,61 → $213.910,80

  • Cuidado de personas

    • Con retiro: $427.821,61 → $213.910,80

    • Sin retiro: $476.755,68 → $238.377,84

Pesos, billetes.jpg

  • Caseros/as

    • $427.821,61 → $213.910,80

  • Tareas específicas

    • Con retiro: $438.475,56 → $219.237,78

    • Sin retiro: $488.091,78 → $244.045,89

  • Supervisores/as

    • Con retiro: $471.956,01 → $235.978,00

    • Sin retiro: $525.712,99 → $262.856,49

Cuánto cobran las empleadas domésticas que trabajan 6 horas por día con el aguinaldo incluido

Para las trabajadoras que cumplen 6 horas diarias de lunes a viernes, el ingreso se calcula a partir del valor por hora de cada categoría. A ese monto mensual estimado se le suma el aguinaldo, que equivale al 50% del mejor sueldo del semestre. De esta forma, el total percibido en diciembre combina el salario habitual y el SAC, lo que incrementa notablemente los ingresos del mes.

Los valores finales con sueldo + aguinaldo quedan así:

  • Tareas generales (con retiro): $407.264 + $203.632 = $610.896

  • Tareas generales (sin retiro): $439.791 + $219.895 = $659.686

  • Cuidado de personas (con retiro): $439.791 + $219.895 = $659.686

  • Cuidado de personas (sin retiro): $491.911 + $245.955 = $737.866

  • Caseros/as (sin retiro): $439.791 + $219.895 = $659.686

  • Tareas específicas (con retiro): $465.801 + $232.900 = $698.701

  • Tareas específicas (sin retiro): $510.483 + $255.241 = $765.724

  • Supervisores/as (con retiro): $491.787 + $245.893 = $737.680

  • Supervisores/as (sin retiro): $539.050 + $269.525 = $808.575

