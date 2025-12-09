Empleadas domésticas: cuánto cobran con bono y aguinaldo con la nueva actualización

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un aumento del 2,7% dividido entre noviembre y diciembre, junto con un bono extraordinario que se abonará durante tres meses. Aunque la resolución aún no fue publicada en el Boletín Oficial, el acta ya está firmada y los nuevos valores rigen para todo el país.

Las oportunidades que ven desde San Juan tras la aprobación de la primera mina de cobre en Mendoza

Empleadas domésticas: cuánto cobran con aumento, aguinaldo y bono de fin de año en diciembre

La suba alcanza a más de 1,3 millones de empleadas domésticas y modifica los montos por hora , los salarios mensuales y el cálculo del aguinaldo de fin de año. La actualización se suma a los adicionales vigentes y a las diferencias horarias por categoría.

Tras definir la suba del 2,7%, distribuida entre noviembre (1,4%) y diciembre (1,3%), la CNTCP aclaró que “el aumento está vigente” , aun sin publicación oficial. Con ese ajuste, la escala salarial de diciembre queda así:

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

Sueldo empleadas domésticas

Caseros/as (tercera categoría)

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Tareas específicas (segunda categoría)

Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

Supervisores/as (primera categoría)

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

Estos valores son la referencia oficial tanto para las jornadas completas como para las modalidades por hora.

Cómo se pagan los bonos en diciembre y enero

La CNTCP también estableció un bono no remunerativo que se abona según la carga horaria semanal:

Más de 16 horas semanales: $14.000

Entre 12 y 16 horas: $9.000

Menos de 12 horas: $6.000

Durante noviembre y diciembre, el bono se paga por fuera del sueldo básico. Desde enero, pasa a integrarse al salario mensual, formando parte de los futuros cálculos laborales.

Aguinaldo de diciembre: cuánto corresponde según el salario de cada categoría

El aguinaldo se liquida como el 50% del mejor sueldo del semestre, o el proporcional si la trabajadora no completó los seis meses.

Con la escala de diciembre, los valores quedan así:

Tareas generales Con retiro: $384.713,01 → $192.356,50 Sin retiro: $427.821,61 → $213.910,80

Cuidado de personas Con retiro: $427.821,61 → $213.910,80 Sin retiro: $476.755,68 → $238.377,84



Pesos, billetes.jpg

Caseros/as $427.821,61 → $213.910,80

Tareas específicas Con retiro: $438.475,56 → $219.237,78 Sin retiro: $488.091,78 → $244.045,89

Supervisores/as Con retiro: $471.956,01 → $235.978,00 Sin retiro: $525.712,99 → $262.856,49



Cuánto cobran las empleadas domésticas que trabajan 6 horas por día con el aguinaldo incluido

Para las trabajadoras que cumplen 6 horas diarias de lunes a viernes, el ingreso se calcula a partir del valor por hora de cada categoría. A ese monto mensual estimado se le suma el aguinaldo, que equivale al 50% del mejor sueldo del semestre. De esta forma, el total percibido en diciembre combina el salario habitual y el SAC, lo que incrementa notablemente los ingresos del mes.

Los valores finales con sueldo + aguinaldo quedan así: