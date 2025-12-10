Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 11 de diciembre

El dólar oficial a la venta cerró este miércoles a $1.460, mismo número con el que abrirá la planilla del Banco Central este jueves. A la expectativa de los datos oficiales que brindará el INDEC este mes respecto a la inflación de noviembre, algunos sectores, como la industria y la construcción marcan una leve baja en sus porcentajes de producción.
El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 11 de diciembre
Banco Nación: $1.460
Banco Galicia: $1.455
Banco BBVA: $1.460
Banco Santander: $1.460
Banco Ciudad: $1.470
Banco Patagonia: $1.465
Banco Macro: $1.465
Banco Hipotecario: $1.460
Banco Supervielle: $1.460
Banco Credicoop: $1.465
Banco Piano: $1.465
Banco Comercio: $1.450
ICBC: $1.455
Brubank: $1.460
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
La información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos mostró que tanto la industria manufacturera como la construcción atravesaron un mes de octubre con señales claras de debilitamiento. En ambos sectores se observaron variaciones negativas cuando se comparó el desempeño mensual ajustado por estacionalidad con respecto a septiembre, lo que confirma una pérdida de dinamismo en actividades clave para la economía.
En el caso del sector fabril, el Índice de Producción Industrial Manufacturero registró una baja de 0,8% en su medición frente al mes anterior. Dentro del detalle por categorías, hubo descensos marcados que arrastraron al total, especialmente en prendas de vestir cuero y calzado, con un retroceso de 15,1%. También se verificaron caídas en productos de caucho y plástico, que disminuyó 12%; en alimentos y bebidas, con una variación negativa de 1,7%; y en productos textiles, que tuvo un descenso aún más brusco del 24% interanual. Estos sectores fueron los que más contribuyeron al retroceso general.
La construcción, por su parte, también mostró un comportamiento negativo. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción reflejó una reducción mensual desestacionalizada de 0,5% en comparación con septiembre, aunque la serie tendencia-ciclo mantuvo una leve mejora de 0,1%, lo que sugiere una estabilización suave dentro de un marco de debilidad.
El análisis por insumos marcó incrementos relevantes frente a octubre del año anterior en materiales como el hormigón elaborado, que subió 40,7%; los artículos sanitarios de cerámica, con un alza de 35,7%; el asfalto, que avanzó 33,6%; y los mosaicos graníticos y calcáreos, que aumentaron 24,5%. No obstante, también hubo insumos con caídas interanuales: el yeso, con una baja de 11,2%; los ladrillos huecos, que retrocedieron 6,9%; los pisos y revestimientos cerámicos, que cayeron 6,4%; las cales, con un descenso de 3,6%; y las placas de yeso, con una reducción de 0,6%.