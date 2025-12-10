Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 11 de diciembre

El precio del dólar oficial minorista cerró este miércoles con una leve baja de 5 pesos. Conocé cómo abrirán los bancos este jueves.

El dólar oficial a la venta cerró este miércoles a $1.460, mismo número con el que abrirá la planilla del Banco Central este jueves. A la expectativa de los datos oficiales que brindará el INDEC este mes respecto a la inflación de noviembre, algunos sectores, como la industria y la construcción marcan una leve baja en sus porcentajes de producción.

dólar jueves 11 de diciembre WEB Precio del dólar para este jueves en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 11 de diciembre Banco Nación: $1.460

$1.460 Banco Galicia: $1.455

$1.455 Banco BBVA: $1.460

$1.460 Banco Santander: $1.460

$1.460 Banco Ciudad: $1.470

$1.470 Banco Patagonia: $1.465

$1.465 Banco Macro: $1.465

$1.465 Banco Hipotecario: $1.460

$1.460 Banco Supervielle: $1.460

$1.460 Banco Credicoop: $1.465

$1.465 Banco Piano: $1.465

$1.465 Banco Comercio: $1.450

$1.450 ICBC: $1.455

$1.455 Brubank: $1.460 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos mostró que tanto la industria manufacturera como la construcción atravesaron un mes de octubre con señales claras de debilitamiento. En ambos sectores se observaron variaciones negativas cuando se comparó el desempeño mensual ajustado por estacionalidad con respecto a septiembre, lo que confirma una pérdida de dinamismo en actividades clave para la economía.