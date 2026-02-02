Atención viajeros: se registran demoras de más de 4 horas en Horcones para quienes regresan de Chile

Las autoridades reportaron 4 horas de espera aproximadas en el Complejo Roque Carranza. Por otra parte, hay 90 minutos de espera en el Complejo Los Libertadores.

Paso Cristo Redentor: demoras en el regreso de los mendocinos.

El Sistema Integrado Cristo Redentor registró en las últimas horas importantes demoras para vehículos particulares que regresan de Chile.

Según el reporte oficial, en el Complejo Fronterizo Roque Carranza (Horcones), del lado argentino, los automovilistas enfrentan demoras estimadas de entre 3 y 4 horas para completar los controles migratorios y aduaneros.

Desde el Túnel Internacional Cristo Redentor hasta el Complejo Los Libertadores, se reportan esperas de aproximadamente 90 minutos para quienes viajan al vecino país.

De esta manera, los mendocinos que regresen de Chile deben prever largos tiempos de espera, con un cruce que puede extenderse varias horas en total. Las autoridades recomiendan planificar el viaje con antelación, contar con la documentación necesaria y mantenerse informados sobre el estado del paso, especialmente ante el aumento del tránsito y la congestión en los complejos fronterizos.