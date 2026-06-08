Las condiciones climáticas obligan al cierre de los pasos Cristo Redentor y Pehuenche

Las autoridades argentinas y chilenas dispusieron el cierre preventivo de los pasos internacionales Cristo Redentor y Pehuenche . La decisión se tomó debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas en sectores de Alta Montaña .

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La medida fue adoptada luego de recibir informes técnicos y de vialidad que anticipan importantes nevadas , situación que podría afectar la seguridad de quienes transitan por los corredores internacionales.

El Sistema Integrado Cristo Redentor informó durante la tarde de este lunes la suspensión preventiva del tránsito internacional. Según el comunicado emitido desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores , la circulación quedará interrumpida a partir del martes 9 de junio y se mantendrá así hasta nuevo aviso .

Las autoridades explicaron que el pronóstico no garantiza condiciones seguras de transitabilidad para los usuarios que buscan cruzar la cordillera.

Por su parte, la Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Pehuenche confirmó una medida similar debido a las condiciones meteorológicas desfavorables previstas en el sector chileno. En este caso, la barrera cerrará a las 13 horas de Argentina (12 de Chile) del martes y el paso permanecerá inhabilitado hasta nuevo aviso.

Piden seguir la evolución del estado de los pasos

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones podrían extenderse durante varios días. Al respecto, las autoridades recomendaron a los viajeros mantenerse informados sobre futuras actualizaciones respecto de posibles reaperturas o la continuidad de las restricciones.

Mientras tanto, durante este martes ambos corredores internacionales permanecerán cerrados para la circulación vehicular entre Mendoza y Chile.