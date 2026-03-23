Reabrió el paso Cristo Redentor

Las autoridades anunciaron la reapertura de l paso Cristo Redentor este lunes a partir de las 8 de la mañana. La habilitación es para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

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Chile cambia de hora en 2026 y hay que atrasar los relojes: la fecha confirmada

Por pronóstico de nevadas y hielo en la calzada, el corredor internacional que une Argentina y Chile había cerrado el viernes pasado. Si bien luego hubo una ventana corta de apertura por 24 horas, el domingo volvió a suspender su tránsito.

Con la mejoría de condiciones meteorológicas y la seguridad en la ruta, hoy ya se pueden retomar los viajes.

La novedad llega en un momento importante del fin de semana extralargo en Argentina, que abarca hasta el martes 24 de marzo por el feriado del Día de la Memoria, en el que miles de ciudadanos aprovechan una escapada turística al vecino país.

Para quienes circulen a Alta Montaña, a llevar mucho abrigo: las temperaturas eran bajo cero esta mañana.

Por otra parte, el paso Pehuenche, ubicado en el sur provincial y que permanecía cerrado, reabre en su horario habitual también este lunes. Salida de Argentina: de 8 a 19. Entrada: de 8 a 20.

Chile cambia de hora a partir del 4° de abril

A partir del sábado 4 de abril de 2026 empezará a regir en Chile el horario de invierno, lo que afectará a la mayor parte del país trasandino, a excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Chile atrasará sus relojes, pasando del actual huso horario UTC-3 (el de Argentina) al UTC-4.

La medida fue determinada por el gobierno chileno para finalizar el horario de verano (UTC-3), que regresará recién en septiembre.

En concreto, se deberá atrasar los relojes una hora, desde las 00 horas del domingo 5 a las 23.00 del sábado 4 de abril.

Marcando una diferencia, en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez el horario de invierno comenzará el 4 de abril a las 22.00 de la hora local.