18 de marzo de 2026 - 07:30

Turismo, fin de semana largo y Semana Santa en Mendoza: reservas a 60% y expectativas por el cierre de marzo

De cara al próximo finde XL, hay buenas proyecciones. Estiman que marzo cerrará mejor que en 2025.

Reservas a 60% y expectativas por el cierre de marzo

Reservas a 60% y expectativas por el cierre de marzo

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Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Por fuera de las tradicionales temporadas de vacaciones -enero y febrero, en verano y julio en invierno-, marzo es uno de los meses más fuertes si de turismo hay que hablar en Mendoza. La Vendimia con sus festejos y la Semana Santa -que suele oscilar entre fines de marzo y comienzos de abril- son dos fechas fuertes y que atraen a miles de turistas a la provincia.

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Pero, además, este 2026 viene con un agregado: el próximo fin de semana será XXL para muchos argentinos. Y es que, mientras que el martes 24 es feriado por conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el lunes 23 es "día no laborable", lo que promete repercutir en un interesante flujo de turistas.

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En toda la provincia, el nivel de reservas en hoteles y alojamientos es cercano a 60%, mientras que en la Ciudad de Mendoza alcanza 50%, según indicaron desde las cámaras hoteleras. Las expectativas, como en la antesala de cualquier fin de semana largo, es que esa cifra se estire aún más en la práctica. En especial, teniendo en cuenta a aquellos viajantes que reservan a último momento e, incluso, llegan sin reserva.

Un marzo mejor que el del año pasado

Hace unos días, desde el observatorio del Emetur indicaron que el balance turístico de la Vendimia 2026 fue por demás positivo. Según las cifras oficiales, durante todo el fin de semana vendimial llegaron a la provincia 41.593 visitantes, quienes dejaron 11.714 millones de pesos en las arcas y como consecuencia de lo invertido en hotelería, gastronomía y excursiones varias.

Según confirmaron desde el Emetur, la ocupación hotelera promedio en Mendoza alcanzó 85%, con el Gran Mendoza como zona de gran influencia (dada la proximidad del teatro griego y el fuerte de los festejos vendimiales con la Ciudad de Mendoza).

Hotel Potrerillos turismo Mendoza
El hotel Potrerillos es uno de los destinos favoritos de los turistas.

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Estas cifras marcaron una mejor afluencia de turistas que en la Vendimia del año pasado -la ocupación llegó a 75%- y que en la Vendimia 2024, cuando alcanzó 73%. No obstante, estuvo por debajo del 88% que marcó en 2023 (todavía con el programa Previaje como impulso al turismo a nivel nacional).

Ampliando el análisis de ocupación turística para todo el mes de marzo, el panorama asoma más alentador también en comparación con el tercer mes de 2025. Según destacó el presidente de la Cámara Hotelería de Mendoza, Marcelo Rosental, de cerrar marzo con los números y previsiones actuales se alcanzará cerca de 60% de ocupación hotelera en todo el mes (solo en Ciudad de Mendoza).

"Para darnos una idea, marzo siempre ha sido un mes fuerte. Antes de la pandemia, el promedio de ocupación era de 78%. Si cerramos marzo como venimos -60%-, va a ser con una leve recuperación respecto a marzo del año pasado, aunque lejos de la pre pandemia", destacó Rosental.

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A nivel provincial, Adrián González, de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina (AEGHA) en Mendoza resaltó que las reservas para este fin de semana -que no será XXL para todos- están cercanas a 60% en toda la provincia.

Entusiasmo y cautela de cara a Semana Santa

En los hoteles de la Ciudad de Mendoza, las proyecciones con miras a la Semana Santa 2026 (jueves 2 de abril -además, feriado por Malvinas-, viernes 3 -Viernes Santo-, sábado 4 y domingo 5 -Domingo de Pascuas-) también son buenas. De hecho, ese 50% de reservas ya confirmadas para el próximo fin de semana se mantiene para estos cuatro días de comienzos de abril.

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"Aunque aún falta bastante y mucha gente ni siquiera ha tomado decisiones, hay buenas expectativas. Porque, además, Semana Santa es un feriado internacional y puede venir mucha gente de afuera", resumió Rosental, de la Cámara Hotelería de Mendoza.

Por su parte, González -de AEGHA- habló de una proyección estimada de entre 60% y 70% para el primer fin de semana de abril.

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