Cayó el turismo receptivo en enero: 1.272.400 visitantes internacionales menos que hace un año

Según datos del Indec, el flujo de argentinos que viajaron al exterior volvió a superar ampliamente a las llegadas.

Más salidas que llegadas: enero registró un déficit turístico significativo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que enero de 2026 cerró con un saldo turístico negativo de 1.272.400 visitantes internacionales, producto de una marcada diferencia entre los ingresos al país y las salidas al exterior.

Durante el primer mes del año ingresaron 1.070.800 visitantes, mientras que 2.343.200 residentes viajaron fuera de la Argentina, lo que consolidó un déficit en el movimiento turístico internacional.

Ingresos al país: leve suba interanual

De acuerdo con el informe oficial, la cantidad de turistas que ingresaron al país creció 1,4% interanual, mientras que las salidas de argentinos al exterior registraron una caída del 8,5% en comparación con enero de 2025.

En términos desestacionalizados, el ingreso de turistas no residentes aumentó 18,3% respecto de diciembre, y la tendencia-ciclo mostró una variación positiva del 1,9% mensual.

Turismo. (archivo)

Del total de visitantes que llegaron en enero, 682.000 fueron turistas y 388.900 excursionistas. En cuanto al origen, el 19,5% provino de Europa, el 19,4% de Brasil y el 15,4% de Estados Unidos y Canadá.

Respecto a las vías de acceso, el 48,8% arribó por vía aérea, el 39,6% por vía terrestre y el 11,6% por vía fluvial o marítima.

Salidas al exterior y destinos más elegidos

En enero se contabilizaron 2.343.200 salidas internacionales, de las cuales 1.764.100 correspondieron a turistas y 579.200 a excursionistas. El 84,6% de los residentes que viajaron al exterior eligió países limítrofes, con Brasil (32,5%) y Chile (19,1%) como principales destinos.

En cuanto a los medios de transporte utilizados, el 56,7% salió por vía terrestre, el 33,5% por vía aérea y el 9,8% por vía fluvial o marítima.

Un déficit que se mantiene

El saldo negativo de 1.272.400 visitantes internacionales se explicó por una diferencia de 1.082.100 turistas y 190.300 excursionistas entre ingresos y egresos.

Si bien se registró una leve mejora en la llegada de turistas en la comparación interanual, la cantidad de argentinos que viajó al exterior volvió a superar ampliamente a los visitantes que ingresaron al país, manteniendo el déficit turístico en el arranque de 2026.

