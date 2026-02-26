Cayó el turismo receptivo en enero: 1.272.400 visitantes internacionales menos que hace un año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que enero de 2026 cerró con un saldo turístico negativo de 1.272.400 visitantes internacionales , producto de una marcada diferencia entre los ingresos al país y las salidas al exterior.

Durante el primer mes del año ingresaron 1.070.800 visitantes , mientras que 2.343.200 residentes viajaron fuera de la Argentina , lo que consolidó un déficit en el movimiento turístico internacional.

De acuerdo con el informe oficial, la cantidad de turistas que ingresaron al país creció 1,4% interanual , mientras que las salidas de argentinos al exterior registraron una caída del 8,5% en comparación con enero de 2025.

En términos desestacionalizados, el ingreso de turistas no residentes aumentó 18,3% respecto de diciembre , y la tendencia-ciclo mostró una variación positiva del 1,9% mensual.

Del total de visitantes que llegaron en enero, 682.000 fueron turistas y 388.900 excursionistas . En cuanto al origen, el 19,5% provino de Europa , el 19,4% de Brasil y el 15,4% de Estados Unidos y Canadá .

Respecto a las vías de acceso, el 48,8% arribó por vía aérea, el 39,6% por vía terrestre y el 11,6% por vía fluvial o marítima.

Salidas al exterior y destinos más elegidos

En enero se contabilizaron 2.343.200 salidas internacionales, de las cuales 1.764.100 correspondieron a turistas y 579.200 a excursionistas. El 84,6% de los residentes que viajaron al exterior eligió países limítrofes, con Brasil (32,5%) y Chile (19,1%) como principales destinos.

En cuanto a los medios de transporte utilizados, el 56,7% salió por vía terrestre, el 33,5% por vía aérea y el 9,8% por vía fluvial o marítima.

Un déficit que se mantiene

El saldo negativo de 1.272.400 visitantes internacionales se explicó por una diferencia de 1.082.100 turistas y 190.300 excursionistas entre ingresos y egresos.

Si bien se registró una leve mejora en la llegada de turistas en la comparación interanual, la cantidad de argentinos que viajó al exterior volvió a superar ampliamente a los visitantes que ingresaron al país, manteniendo el déficit turístico en el arranque de 2026.