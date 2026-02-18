Creció el turismo en Carnaval: los datos de Mendoza

Según la CAME hubo una mejora del turismo durante el fin de semana de Carnaval. Cuánto creció y los motivos de la suba.

El fin de semana largo de Carnaval consolidó una recuperación del movimiento del turismo a nivel nacional, con un crecimiento interanual del 7,2% en la cantidad de viajeros y un impacto económico que superó el billón de pesos. Así lo expresó la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) a través de un comunicado de su departamento de estadísticas.

Entre las causas de la mejora se mencionó la intensa agenda cultural y las promociones agresivas en transporte y alojamiento. “El feriado se transformó en un dinamizador clave para el sector, incluso pese a un clima inestable que, lejos de desalentar, ya no condiciona de manera determinante la decisión de viajar”, expresaron desde CAME.

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, durante los cuatro días del primer fin de semana largo de 2026 se movilizaron 3 millones de turistas en todo el país. Esto generó un gasto directo de $1.007.793 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras. El desembolso total creció un 6% a precios constantes frente al mismo período del año pasado, aunque el gasto diario promedio por turista —$111.605— se redujo un 7,7% en términos reales.

Carnaval San Carlos 2025 2.jpg Uno de los factores que explica el crecimiento del turismo fue la extensión de la estadía promedio, que pasó de 2,8 días en 2025 a 3 días en 2026. La combinación de un feriado de cuatro jornadas, estrategias de descuentos en hotelería y tarifas aéreas promocionales resultó decisiva para estimular las escapadas. A su vez, la diversificación de propuestas —con celebraciones incluso en destinos tradicionalmente menos turísticos— amplió la distribución territorial del movimiento.

Qué pasó en Mendoza En este escenario y según CAME, Mendoza logró capitalizar la fecha con niveles de ocupación hotelera cercanos al 75%, mientras que los establecimientos del microcentro registraron reservas previas en torno al 70%. Según consignó el trabajo, la ocupación se incrementó luego por la demanda espontánea y decisiones de último momento. Si bien el verano había mostrado una recuperación moderada —enero cerrado con una ocupación promedio de entre 55% y 60% y más de 360.000 visitantes en lo que va de 2026—, el Carnaval permitió apuntalar la actividad en un contexto económico desafiante.

El desempeño provincial se mantuvo en motores estructurales como el enoturismo, el calendario vendimial, la gastronomía y los paisajes de montaña. Localidades como San Rafael, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras desplegaron festivales, atardeceres en bodegas y celebraciones carnavalescas que ampliaron la oferta. En paralelo, la capital provincial reforzó su programación al aire libre, recorridos urbanos y experiencias en el piedemonte, incluyendo la Reserva Divisadero Largo, consolidando una agenda que combina cultura, naturaleza y eventos masivos. El perfil del visitante en Mendoza integró turismo nacional y extranjero, con escapadas de cuatro días que articularon degustaciones en bodegas, circuitos urbanos y celebraciones por San Valentín. Además, una proporción relevante optó por alojarse en viviendas particulares o en casas de familiares y amigos, lo que ampliará el impacto económico más allá de la hotelería formal. Así, el Carnaval no solo marcó cifras récord en términos de volumen y gasto agregado, sino que ratificó una tendencia: el turismo se apoya cada vez más en estrategias comerciales, en la experiencia cultural y en la diversificación territorial para sostener su crecimiento, incluso en escenarios de volatilidad climática y restricciones de consumo.