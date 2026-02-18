18 de febrero de 2026 - 13:10

El paraíso que queda a menos de 100 km de Mendoza y es ideal para escapadas súper relajantes

Entre montañas, termas y paisajes imponentes, este destino de turismo es perfecto para viajes cortos en febrero sin alejarse demasiado de la ciudad.

Termas
Por Ignacio Alvarado

A menos de 100 kilómetros de la capital mendocina se esconde un verdadero refugio natural para los amantes del turismo. Se trata de Cacheuta, un pequeño paraíso de montaña que combina aguas termales, aire puro y vistas imponentes de la cordillera. En plena temporada de febrero, se convierte en uno de los destinos más elegidos para escapadas breves.

Ubicado sobre la ruta que conecta Mendoza con la alta montaña, Cacheuta ofrece un entorno completamente distinto al ritmo urbano. El sonido del río, los cerros rojizos y la vegetación autóctona generan un clima ideal para desconectar. No hace falta planificar un viaje largo: en poco más de una hora, el paisaje cambia por completo.

image

Termas, relax y naturaleza

El gran atractivo del lugar es el complejo de Termas de Cacheuta, famoso por sus piletas naturales de agua termal. Las propiedades minerales del agua, combinadas con el entorno montañoso, ofrecen una experiencia de relajación profunda. Es un plan perfecto para parejas, grupos de amigos o familias que buscan descanso real en medio de la naturaleza.

Además de las termas, el destino permite realizar caminatas, rafting suave y recorridos panorámicos. Para quienes priorizan el relax, simplemente contemplar el paisaje ya es parte del atractivo.

image

Ideal para febrero y viajes cortos

Durante febrero, cuando las temperaturas invitan a escaparse del calor urbano, Cacheuta ofrece el equilibrio justo entre aventura y tranquilidad. No requiere grandes presupuestos ni reservas con meses de anticipación, lo que lo convierte en una opción accesible dentro del mapa de Turismo regional.

Los viajes cortos ganan cada vez más protagonismo y este rincón mendocino se posiciona como uno de los destinos más buscados para desconectar sin irse demasiado lejos.

Montaña, termas y silencio. A veces, el paraíso está mucho más cerca de lo que imaginamos.

