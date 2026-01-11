11 de enero de 2026 - 15:51

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

La ruptura se habría producido antes de fin de año, aunque compartieron las fiestas por razones familiares.

Se confirmó la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada fue confirmada este domingo y generó un fuerte impacto en el ámbito político y social. La pareja, que se convirtió en una de las más representativas del poder durante la presidencia del líder del PRO, decidió poner fin a su relación tras más de 15 años juntos.

La ruptura se habría definido antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. No obstante, ambos optaron por preservar la armonía familiar y compartieron las fiestas junto a su entorno más cercano antes de que la noticia trascendiera públicamente.

Macri y Awada iniciaron su relación en 2009, cuando él se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño y ella era una reconocida empresaria del sector textil. Tras formalizar el noviazgo, se casaron por civil en noviembre de 2010, en una ceremonia que reunió a cientos de invitados, y al año siguiente nació Antonia, la única hija del matrimonio.

Macri y Awada pusieron fin a su relación antes de las fiestas.

Durante los últimos años, la exprimera dama mantuvo una presencia activa en redes sociales, donde solía compartir viajes, momentos familiares y mensajes de afecto hacia el exmandatario. Sin embargo, en las horas previas a conocerse la separación, Awada se mostró en la Patagonia junto a su hija y amigos, sin la compañía de Macri.

La ruptura marca el cierre de una etapa personal y política: la pareja atravesó junta la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la llegada a la Casa Rosada en 2015 y el posterior regreso de Macri a la actividad política opositora, consolidándose durante años como una de las imágenes más visibles del poder en la Argentina.

