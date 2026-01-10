Acuerdo Unión Europea-Mercosur: el Congreso se prepara para ratificar un pacto histórico

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur , que se firmará el próximo 17 de enero en Asunción , Paraguay, abrirá un nuevo e histórico capítulo en el Parlamento argentino. Según lo establece el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional , el Congreso tiene la atribución de aprobar o desechar los tratados concluidos con naciones extranjeras.

En este sentido, el Poder Ejecutivo deberá enviar el texto para que ambas cámaras lo ratifiquen con fuerza de ley, teniendo en cuenta que los legisladores no pueden realizar modificaciones al documento, sino únicamente votar por su aprobación o rechazo.

Desde el oficialismo, el clima es de celebración. El senador Francisco Paoltroni , quien aspira a presidir la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó el acuerdo como "fuera de serie" y destacó los beneficios para los sectores más competitivos, como la producción de alimentos y carne vacuna .

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , y la diputada Sabrina Ajmechet resaltaron la oportunidad histórica de desarrollo e inversión, comparando este momento con el auge migratorio de fines del siglo XIX.

Gabriel Bornoroni, presidente de la bancada oficialista en Diputados, subrayó que la apertura de mercados se traducirá en más trabajo y producción para la economía local.

La Unión Europea aprobó el histórico tratado de libre comercio con el Mercosur

La iniciativa también cosecha apoyos significativos en la oposición dialoguista donde Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), lo definió como una "jugada estratégica" para acceder a un mercado de más de 700 millones de personas bajo reglas claras.

Mientras que Esteban Paulón (Socialismo), consideró que es un avance significativo para mejorar los estándares sociales y ambientales.

Desde la UCR y PRO, tanto el Comité Nacional de la UCR como el expresidente Mauricio Macri celebraron el acuerdo como una señal de confianza e integración regional.

Sin embargo, el camino hacia la validación no está exento de obstáculos. Existe una urgencia estratégica por parte del Gobierno para evitar que socios comerciales como Brasil cubran las cuotas de productos, postergando a los productores argentinos.

Para ello, el oficialismo debe apurar la constitución de las comisiones de Relaciones Exteriores en ambas cámaras. En Diputados, la comisión quedó vacante tras la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la UE.

Por el lado del peronismo, el bloque de Unión por la Patria mantiene una postura cautelosa a la espera de conocer los términos precisos del acuerdo, aunque sectores críticos advierten sobre el posible impacto negativo en las industrias automotriz y textil. Aun así, no se descarta que algunos legisladores de ese espacio puedan acompañar la iniciativa.

Finalmente, el presidente Javier Milei evalúa incluir este tratamiento en el llamado a sesiones extraordinarias que se iniciarían el 2 de febrero, aunque otra posibilidad es que sea una de las prioridades para la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Si se opta por el camino de las extraordinarias, se estima que el proyecto ingresaría por la Cámara de Diputados, dado que el Senado estará enfocado en el debate de la modernización laboral.