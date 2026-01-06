La CGT afirma que la Reforma Laboral no pone en juego "la caja de los sindicatos", sino el acceso a la salud

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) volvió a cruzar al Gobierno por la Reforma Laboral que impulsa el presidente Javier Milei y advirtió que los cambios propuestos afectarían el sistema de salud de los trabajadores. Según la central, “no está en juego la caja de los sindicatos” , sino que “está en riesgo” el acceso a ese servicio esencial .

A través de un mensaje difundido por la Secretaría de Acción Social en la red social X, la CGT señaló que el proyecto impulsado en el Congreso “recorta recursos para la salud” al reducir la contribución patronal del 6% al 5%. Según explicaron, ese recorte impacta de lleno en la atención sanitaria de las familias.

En ese marco, la CGT planteó que “los únicos perjudicados” son “las familias trabajadoras” y que “no es una discusión de números ”, ya que “la salud es un derecho humano” .

“Menos prestaciones restricciones en estudios, tratamientos y prácticas cubiertas. Menos cobertura, más límites para acceder a medicamentos y atención odontológica. Peor calidad de atención menos turnos, menos profesionales y menos centros de salud disponibles”, enumeró sobre lo que traería la reforma.

Y cerró la central: “No está en juego ´la caja de los sindicatos´, está en riesgo tu acceso a la salud. No es un debate sindical, es un problema de salud” . De esa forma, la CGT volvió a cuestionar el proyecto, esta vez en el apartado vinculado a los aportes de salud.

La reducción de aportes patronales desfinancia el sistema de obras sociales y afecta la atención sanitaria de las y los trabajadores.



Menos recursos no generan beneficios reales:

— CGT (@cgtoficialok) January 6, 2026

La CGT advierte con paro nacional: "Senadores, ojo con lo que hacen"

La CGT viene de lanzar una advertencia directa: si el Congreso avanza con el proyecto, la central obrera activará un plan de lucha que podría terminar en un paro nacional.

El mensaje fue expresado por el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, quien afirmó que la central sindical le dice “rotundamente no” a una reforma que calificó como “entreguista”.

Las declaraciones se dieron durante la movilización que la CGT encabezó este miércoles en Plaza de Mayo, donde el dirigente apuntó directamente contra los senadores que deben tratar la iniciativa. “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”, lanzó ante los manifestantes.