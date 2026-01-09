Crece la preocupación por Tomás Holder: qué le pasó al ex Gran Hermano

Hay total preocupación por el influencer, tras conocerse un grave episodio vivido durante sus vacaciones en Punta Cana.

Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano, atraviesa un momento de extrema gravedad tras denunciar que fue secuestrado durante sus vacaciones en Punta Cana. La situación se conoció en las últimas horas a través del periodista Juan Etchegoyen, quien relató al aire el dramático testimonio del influencer y expresó su preocupación por su integridad física y la de su entorno

La denuncia fue difundida en la TV Pública, donde Etchegoyen aseguró que intentó comunicarse reiteradas veces con Holder y con su madre. “Están pasando cosas fuertes con Tomás Holder. La información de último momento es que el ex GH denuncia que fue retenido ilegítimamente de su libertad y hay preocupación por él”, afirmó el conductor.

Tomás Holder Tomás Holder no la pasó nada bien en su viaje a Punta Cana. web Tomás Holder Tomás Holder no la pasó nada bien en su viaje a Punta Cana. web Según el relato que Holder le hizo llegar al periodista, el episodio ocurrió en un hotel de Punta Cana, donde habría vivido “un calvario”. “Me dice que le robaron mucho dinero, pero que la plata no es el problema, sino la retención ilegítima de la libertad”, explicó Etchegoyen. En ese sentido, detalló que el influencer denunció que fueron víctimas de robos dentro de la habitación: “Nos robaron en la cara y se reían en el hotel, diciendo que iban a hacer un informe de esto”.

Uno de los hechos más alarmantes relatados tiene que ver con una supuesta maniobra extorsiva. “Nos hicieron pagar una cena de 220 dólares a la que no fuimos porque mi novia se sentía mal. No nos dejaban salir del hotel y querían que perdiéramos nuestro vuelo si no se pagaba eso”, contó Etchegoyen, quien precisó que el lugar señalado por el ex GH sería el hotel cinco estrellas Royal Tonchic Punta Cana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TVP (@tv_publica) El periodista asegura no saber más sobre Tomás Holder El comunicador fue contundente al calificar la situación: “Esto que dice Tomás es un secuestro, señores. Es gravísimo todo”. Además, aseguró que él pidió que su experiencia sirva como advertencia para otros turistas: “Solo quiero que como argentino jamás les pase algo así, porque sé que hay familias que no se pueden permitir un viaje así y no estaría bueno que caigan en manos de ladrones.