9 de enero de 2026 - 10:52

¿Argentino o uruguayo? Apareció un acta que cambia todo sobre Carlos Gardel

Durante años, las versiones sobre el lugar de nacimiento del Zorzal Criollo lo situaron en Francia, Argentina y Uruguay.

El nuevo documento que reabrió el debate sobre la nacionalidad de Carlos Gardel.

El nuevo documento que reabrió el debate sobre la nacionalidad de Carlos Gardel.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Así es la casa de Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes.

Así es la casa que construyeron Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes

Por Agustín Zamora
Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, viernes 9 de enero, y dónde verlo online

Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, viernes 9 de enero, y dónde verlo online

Por Redacción Espectáculos

El documento fue localizado por investigadores de la Comisión Gardel Rioplatense y corresponde a un registro consular realizado a comienzos del siglo XX, en un contexto en el que las personas sin documentación podían regularizar su situación a través de los consulados. Allí se consigna que Gardel nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, Uruguay, un dato que vuelve a inclinar la balanza en favor de la hipótesis oriental.

GAR-480x381

Las versiones de la nacionalidad de Carlos Gardel

Durante años, la figura del cantor estuvo atravesada por distintas versiones sobre su origen. La más difundida sostiene que nació en Toulouse, Francia, bajo el nombre de Charles Romuald Gardès. Otra línea histórica afirma que fue uruguayo y que vio la luz en Tacuarembó, mientras que una tercera postura lo vincula con Argentina.

El nuevo documento que sembró la duda sobre Gardel

El investigador y productor musical Gustavo Colman explicó que, el nuevo documento, se trata de un registro civil realizado por el propio artista en el consulado uruguayo. Según detalló, Gardel inició personalmente el trámite y utilizó su nombre artístico, ya que no podía hacerlo con el de sus padres biológicos. “Él decidió documentarse y definir quién era. Fue una elección consciente”, señaló.

En el certificado figura como fecha de nacimiento el 11 de diciembre de 1887 y se mencionan como padres a Carlos y María, en referencia a Carlos Escayola y María Leila Oliva, ambos fallecidos al momento del trámite. Para Colman, el valor del documento es clave: “Tiene carácter testimonial, jurídico y legal, como cualquier acta oficial, y fue la base de toda la documentación que Gardel usó en vida”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelenocheUy/status/2009409561090744820&partner=&hide_thread=false

Esa identidad fue la que sostuvo hasta su muerte. De hecho, el pasaporte con el que viajaba al momento del accidente aéreo en Medellín había sido emitido en Niza a partir de esos papeles generados desde 1920. “La identidad que se le atribuyó después de su muerte no coincide con la que él eligió y utilizó”, afirmó el investigador.

Tras el hallazgo, la Comisión Gardel Rioplatense inició el proceso de validación formal del documento. Primero se realizó una certificación notarial y ahora se busca que el Estado uruguayo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, lo avale y lo eleve a instancias internacionales para su reconocimiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las nuevas series verticales que se imponen en Argentina.

Series verticales de 5 minutos: qué son y dónde ver los nuevos dramas románticos en Argentina

Por Astrid Moreno Dione
Teto Medina atraviesa un cáncer de colon con metástasis. 

Teto Medina contó que tiene cáncer y dio detalles de su delicado estado de salud

Por Redacción Espectáculos
Rochi igarzabal habló sobre la relación más tóxica que tuvo: fue con un compañero de Casi Ángeles.

Inesperado: Rochi Igarzábal contó la relación más tóxica que tuvo con un compañero de Casi Ángeles

Por Redacción Espectáculos
Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le puso a Evangelina Anderson

Por Agustín Zamora