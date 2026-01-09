¿Argentino o uruguayo? Apareció un acta que cambia todo sobre Carlos Gardel

Durante años, las versiones sobre el lugar de nacimiento del Zorzal Criollo lo situaron en Francia, Argentina y Uruguay.

El documento fue localizado por investigadores de la Comisión Gardel Rioplatense y corresponde a un registro consular realizado a comienzos del siglo XX, en un contexto en el que las personas sin documentación podían regularizar su situación a través de los consulados. Allí se consigna que Gardel nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, Uruguay, un dato que vuelve a inclinar la balanza en favor de la hipótesis oriental.

GAR-480x381 Las versiones de la nacionalidad de Carlos Gardel Durante años, la figura del cantor estuvo atravesada por distintas versiones sobre su origen. La más difundida sostiene que nació en Toulouse, Francia, bajo el nombre de Charles Romuald Gardès. Otra línea histórica afirma que fue uruguayo y que vio la luz en Tacuarembó, mientras que una tercera postura lo vincula con Argentina.

El nuevo documento que sembró la duda sobre Gardel El investigador y productor musical Gustavo Colman explicó que, el nuevo documento, se trata de un registro civil realizado por el propio artista en el consulado uruguayo. Según detalló, Gardel inició personalmente el trámite y utilizó su nombre artístico, ya que no podía hacerlo con el de sus padres biológicos. “Él decidió documentarse y definir quién era. Fue una elección consciente”, señaló.

En el certificado figura como fecha de nacimiento el 11 de diciembre de 1887 y se mencionan como padres a Carlos y María, en referencia a Carlos Escayola y María Leila Oliva, ambos fallecidos al momento del trámite. Para Colman, el valor del documento es clave: “Tiene carácter testimonial, jurídico y legal, como cualquier acta oficial, y fue la base de toda la documentación que Gardel usó en vida”.