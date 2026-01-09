Christian Petersen volvió a mostrarse tras el alta y eligió una inédita comida para su recuperación

El reconocido chef se encuentra en etapa de recuperación luego de recibir el alta médica. Sus seguidores festejaron la noticia.

Christian Petersen reapareció públicamente luego de recibir el alta médica y retomó el contacto con sus seguidores desde su casa. El chef compartió una imagen de su almuerzo como parte de su regreso progresivo a la rutina cotidiana, después de haber atravesado casi un mes de internación.

La publicación se dio en las últimas horas, a través de sus redes sociales, y se convirtió en una señal directa de cómo encara esta nueva etapa desde un entorno doméstico, lejos de las cocinas profesionales y de los platos sofisticados que suelen asociarse a su figura.

Christian Petersen Christian Petersen La recuperación de Christian Petersen Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la imagen mostró una preparación pensada para acompañar el proceso de recuperación. Petersen eligió un plato sencillo y reconfortante, con una composición que prioriza lo liviano y lo nutritivo. El menú consistió en un caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, acompañado por pechuga de pollo y cubos de queso cuartirolo y queso Lincoln. La preparación se completó con media unidad de huevo cocido durante siete minutos, un detalle que el propio cocinero destacó como clave para lograr la textura adecuada.

Christian Petersen Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento. El chef acompañó la imagen con una breve nota en la que enumeró los ingredientes del plato, manteniendo su línea habitual de cocina directa, sin excesos ni artificios.

La elección del menú fue leída como una decisión coherente con su proceso de recuperación, al priorizar comidas suaves, fáciles de digerir y alejadas de elaboraciones complejas o presentaciones recargadas. El gesto también reforzó su perfil de cocina honesta, centrada en productos simples y preparaciones claras.