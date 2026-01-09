9 de enero de 2026 - 21:51

Christian Petersen volvió a mostrarse tras el alta y eligió una inédita comida para su recuperación

El reconocido chef se encuentra en etapa de recuperación luego de recibir el alta médica. Sus seguidores festejaron la noticia.

El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente.

La publicación se dio en las últimas horas, a través de sus redes sociales, y se convirtió en una señal directa de cómo encara esta nueva etapa desde un entorno doméstico, lejos de las cocinas profesionales y de los platos sofisticados que suelen asociarse a su figura.

La recuperación de Christian Petersen

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la imagen mostró una preparación pensada para acompañar el proceso de recuperación. Petersen eligió un plato sencillo y reconfortante, con una composición que prioriza lo liviano y lo nutritivo. El menú consistió en un caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, acompañado por pechuga de pollo y cubos de queso cuartirolo y queso Lincoln. La preparación se completó con media unidad de huevo cocido durante siete minutos, un detalle que el propio cocinero destacó como clave para lograr la textura adecuada.

El chef acompañó la imagen con una breve nota en la que enumeró los ingredientes del plato, manteniendo su línea habitual de cocina directa, sin excesos ni artificios.

La elección del menú fue leída como una decisión coherente con su proceso de recuperación, al priorizar comidas suaves, fáciles de digerir y alejadas de elaboraciones complejas o presentaciones recargadas. El gesto también reforzó su perfil de cocina honesta, centrada en productos simples y preparaciones claras.

El mensaje a sus seguidores

Este posteo se suma a su primera comunicación pública luego del alta, realizada dos días antes, cuando compartió un mensaje breve pero significativo: “Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”. Esa frase sintetizó la manera en la que Petersen encara su regreso a la actividad, con una actitud de avance progresivo y sin forzar tiempos, en una etapa marcada por la cautela y la reconstrucción de su rutina diaria.

