"Estaba re entrenado para ir al Lanín": Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta

El cocinero fue dado de alta tras un mes de internación y se refirió a polémica que se desató alrededor de su estado de salud.

Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

Christian Petersen fue dado de alta este martes y se encuentra a la espera de los resultados médicos. 

Petersen habló con Juan Etchegoyen para Mitre Live y el periodista abrió su programa con el testimonio del cocinero. Con sus palabras, el chef dejó en claro que todavía hay preguntas sin respuesta sobre lo que le ocurrió, pero también una certeza: estuvo cerca de una situación límite.

“Voy a abrir el programa de hoy con la palabra de Christian Petersen que hasta acá no había hablado y me ha enviado un panorama de lo que pasó, tengo un audio de él que voy a pasar ahora y un mensaje escrito donde cuenta la situación que vivió”, anunció el conductor antes de poner al aire el material.

Embed - El audio de Christian Petersen tras recibir el alta: “Yo estaba re entrenado para subir al Lanín”

En el audio, Petersen se mostró afectuoso y agradecido. “¿Qué hacés Juan, buen día, ¿cómo va eso? quería agradecerte que sé que estuviste hablando con mis hermanos. Vi un par de mensajes tuyos acá y sabés que te quiero mucho", comienza.

"Hace mucho que no nos cruzamos caminando por la calle tratando de bajar la panza y yo la había bajado por eso estaba re entrenado para ir al Lanín y te quiero super agradecer voy a mandar un texto contando un poco como estoy y me gustaría si me podes dar una mano para comunicar. Te aprecio un montón y espero que estés siempre con una sonrisa", expresó, con el tono cercano que lo caracteriza.

Qué dijo Christian Petersen sobre la polémica alrededor de su salud

Luego, Etchegoyen leyó el mensaje escrito que el chef le envió desde su casa, ya con el alta médica. “Querido Juan...por suerte ayer, desde el Hospital Alemán, me dieron permiso para ir a casa...aún ellos no saben que me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, comenzó. Petersen explicó que recién la semana siguiente tendrá los resultados de un estudio clave que podría arrojar más claridad.

En el texto, también se refirió a los días previos a la internación y a su exigente actividad física. “Es verdad que bajé del volcán Lanin muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles”, señaló.

Y sumó un reconocimiento a quienes lo asistieron: “Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Petersen admitió que algo no estaba bien tras el descenso. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico”, contó. Con cautela, aclaró los límites de su recuerdo.

“Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo...Pero lo que es verdad es que estaba re entrenado para subir al Lanin, hago de todo todos los días y el guía era super profesional. De hecho él quería que haga cumbre”.

El mensaje cerró con una promesa de reencuentro y una calma medida. “Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”.

