Un fenómeno del humor: Martín Rechimuzzi presenta su unipersonal "Alejandra" en el teatro Mendoza

El humorista regresa a la provincia con "Alejandra", un unipersonal donde interpreta a varios personajes en clave de comedia y crítica social.

El fenómeno teatral que nació como una exploración íntima y terminó convertido en un suceso masivo sigue expandiendo su mapa. “Alejandra (Una Perforación a Cielo Abierto) ”, el primer unipersonal de Martín Rechimuzzi, desembarca nuevamente en Mendoza con una función que forma parte de su consolidada temporada 2026, luego de una gira que ya dejó huella en escenarios de Argentina y Europa.

La cita será este sábado 28 de marzo a las 21:30 en el Teatro Mendoza. En ese contexto, la obra reafirma su condición de fenómeno: no solo fue declarada de Interés Cultural por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, sino que además ha agotado funciones en plazas clave como Buenos Aires, Montevideo, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Neuquén, entre otras.

Lejos de ser un unipersonal convencional, la propuesta de Rechimuzzi se construye como un dispositivo escénico dinámico, donde la actuación se multiplica en una galería de personajes que orbitan alrededor de una misma situación: un cumpleaños de 15 en el conurbano bonaerense. Ese espacio, reconocible y cargado de símbolos sociales, funciona como una excusa para explorar las tensiones familiares, los mandatos y, sobre todo, las distintas formas que puede asumir la locura en la vida contemporánea.

image La obra se estructura en tres actos y propone un recorrido que oscila entre la comedia y el desgarro. Rechimuzzi, politólogo además de artista, introduce una mirada que no es casual: su formación se filtra en el texto y en la construcción de los personajes, donde lo íntimo dialoga con lo social.

El crecimiento del espectáculo también se explica por su circulación internacional. La reciente gira europea consolidó el alcance de una propuesta que, pese a su fuerte anclaje local, logra resonar en públicos diversos.

Con precios que oscilan entre los $35.000 y los $47.000, las entradas se pueden adquirir a través de Entradaweb.com.ar.