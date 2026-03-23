23 de marzo de 2026 - 21:35

Antes de su función, John Malkovich recorrió Buenos Aires, cenó con Jorge Macri y visitó el Teatro Colón

El actor estadounidense, conocido por sus famosos papeles en Las amistades peligrosas (1988) y En la línea de fuego (1993), llegó a Argentina para presentar su obra teatral "El infame Ramírez Hoffman".

John Malkovich, actor estadounidense.

John Malkovich, actor estadounidense.

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El actor estadounidense John Malkovich cenó con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

El actor estadounidense John Malkovich cenó con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El actor estadounidense John Malkovich ya se encuentra en Buenos Aires y en las últimas horas recorrió distintos puntos emblemáticos de la Ciudad, en la previa de su presentación teatral. Su visita incluyó actividades culturales, encuentros políticos y ensayos del espectáculo que protagonizará.

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La llegada del reconocido artista generó expectativa en el ambiente cultural porteño, especialmente por la función única que brindará en los próximos días: "El infame Ramírez Hoffman". Se trata de una propuesta que combina actuación y música sobre el escenario, que será el 27 de marzo en el Teatro Ópera.

Agenda de John Malkovich en Buenos Aires

Según supo Noticias Argentinas, el actor cenó el pasado viernes con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, en la reconocida parrilla Don Julio, ubicada en el barrio porteño de Palermo.

John Malkovich Macri
El actor estadounidense John Malkovich cenó con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

El actor estadounidense John Malkovich cenó con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

El sábado por la mañana, Malkovich, la creadora del espectáculo Anastasya Terenkova y el trío que interpreta a Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias comenzaron su visita por el barrio de Recoleta hasta terminar en Microcentro.

El itinerario porteño comenzó en la cúpula del Obelisco, donde pudieron apreciar una vista panorámica de la ciudad, y continuó en el Teatro Colón. Junto a la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, y el director del Teatro Colón, Gerardo Grieco, recorrieron la Sala Principal, el Salón Dorado y los camarines, conociendo de cerca la infraestructura del mítico teatro.

John Malkovich
John Malkovich, actor estadounidense, en el Teatro Colón.

John Malkovich, actor estadounidense, en el Teatro Colón.

John Malkovich
John Malkovich, actor estadounidense, en el Teatro Colón.

John Malkovich, actor estadounidense, en el Teatro Colón.

“Me siento muy atraído por la melancolía del tango y Buenos Aires que son uno solo“, expresó Malkovich a la prensa. Para concluir la hoja de ruta, los artistas ensayaron en el Auditorio de la Fundación Beethoven para la función única del espectáculo del próximo viernes.

De qué trata “El infame Ramírez Hoffman”

Basada en textos del autor chileno Roberto Bolaño, Malkovich ofrecerá una interpretación que combina actuación, literatura y música, acompañado por el trío musical liderado por la pianista Anastasya Terenkova, junto a Andrej Bielow en violín y Fabrizio Colombo en bandoneón, entre otros: Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias.

La obra narra la historia de Ramírez Hoffman, un aviador-poeta que escribe versos en el cielo mientras forma parte del aparato represivo de la dictadura chilena de Pinochet.

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