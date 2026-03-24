Confirmado: "Empieza con D, Siete Letras", la obra de teatro dirigida por Juan José Campanella, llega a Mendoza

La nueva obra de teatro de Juan José Campanella, protagonizada por Eduardo Blanco, se verá los días 12, 13 y 14 de junio en el teatro Plaza de Godoy Cruz.

Después de conquistar al público en cine y televisión, Juan José Campanella regresó a la escena teatral con una propuesta que combina humor, sensibilidad y mirada sobre los vínculos contemporáneos.

Se trata de “ Empieza con D, Siete Letras ”, su primera obra original desde “El cuento de las Comadrejas”, que desembarcará en Mendoza con tres funciones programadas para el 12, 13 y 14 de junio en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

De qué trata la obra de teatro La obra, protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida, se presenta como una comedia romántica con sello argentino, donde lo cotidiano se vuelve territorio de reflexión emocional. La historia transcurre en un espacio tan banal como revelador: la sala de espera de un consultorio dental. Allí, dos universos aparentemente opuestos colisionan para dar lugar a un vínculo tan inesperado como transformador.

Miranda Delgado es una profesora de yoga en sus treinta: verborrágica, carismática y dueña de un humor filoso que no da tregua. Del otro lado está Luis Cavalli, un médico retirado, viudo, que transita sus sesenta con la sensación de haber quedado desfasado frente a un mundo que ya no termina de comprender. El encuentro entre ambos —cargado de ironías, tensiones y complicidades— se convierte en el motor de una trama que oscila entre la risa y la emoción.

Captura de pantalla 2026-03-24 144957 Campanella construye así una especie de montaña rusa emocional donde el amor no aparece como un ideal romántico clásico, sino como una posibilidad tardía, imperfecta, pero profundamente humana.