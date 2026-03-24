Rumores, chats y tensión: posible "amorío" entre Emilia Mernes y Leandro Paredes en medio de peleas

Un reciente hecho mediático sacude al mundo del espectáculo y el fútbol argentino luego de que comenzaran a circular versiones que vinculan a Emilia Mernes con el futbolista Leandro Paredes . Todo se potenció a partir de la difusión de un supuesto chat que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El tema volvió a instalarse en la agenda luego de que el periodista de chimentos Juan Etchegoyen aportara detalles sobre los rumores y el contexto en el que surgieron, en medio de una interna que involucra a varias figuras del pop nacional: María Becerra , Tini Stoessel y la pareja de Duki.

Según explicó, en los últimos días comenzó a circular una presunta conversación atribuida a Emilia con un jugador de la selección argentina. En ese intercambio, él le habría escrito: “¿Cuándo me vas a venir a ver a La Bombonera?” . El periodista aclaró que se trata de trascendidos que no están confirmados.

“Este fin de semana surgió un chat que es, supuestamente, una conversación entre Emilia Mernes con un futbolista de la selección argentina. Ese es el chat que apareció las últimas horas. Esos son trascendidos” , afirmó el periodista.

Además, sostuvo que si bien no hay indicios de que Rodrigo De Paul haya influido en un distanciamiento, si existe un rumor cada vez más fuerte que involucra a Paredes en una situación que calificó como “extraña”. También remarcó que las versiones que lo vinculan con Mernes no son nuevas.

“Los rumores entre Emilia y Leandro no vienen de ahora, son de bastante tiempo”, aseveró.

Embed NUEVO CAPÍTULO EN LA INTERNA TINI - EMILIA



El periodista Juan Etchegoyen analizó el papel de María Becerra en el conflicto entre ambas artistas y cómo influye en la tensión.



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}Sobre la posible reacción de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, indicó que hasta el momento no hubo manifestaciones públicas. También señaló que el rumor que involucra al jugador de Boca tiene mayor peso que el que lo vincula con De Paul, aunque eso no descarta otras versiones.

Respecto al contenido del supuesto chat, Etchegoyen advirtió que debe tomarse con cautela, ya que la frase menciona encuentros en La Bombonera, un estadio donde la selección argentina no juega con frecuencia. Sin embargo, cabe destacar que uno de los próximos amistosos será en ese estadio.

Conflicto entre las cantantes argentinas

En relación al conflicto entre la cantante y Tini Stoessel, el periodista explicó que no está directamente ligado a futbolistas, sino que se originó previamente. En ese contexto, mencionó a María Becerra, quien en febrero dejó de seguir a Mernes en redes, pese a que ambas formaban parte de “Los del Espacio”.

“Acá entra en escena María Becerra. Eran amigas íntimas, pero se dejaron de seguir”, indicó.

Por último, reveló que hubo una conversación entre María Becerra y Tini en la que se habrían mencionado situaciones vinculadas a Emilia.

“Me contaron de una charla de María con Tini en donde le contó todas las cosas que le hizo Emilia Mernes. A Tini se le dio para la gira de Futttura el año pasado en Tecnópolis un listado de personas para que vayan al recital y ella descartó a Emilia Mernes por todo esto”, concluyó.