Christian Petersen recibió el alta médica tras estar varias semanas internado

El pasado viernes 12 de diciembre, el chef Christian Petersen sufrió una descompensación mientras participaba de una expedición en el Volcán Lanín, en la zona de Junín de los Andes junto a su esposa, Sofía Zelaschi, y un grupo de turistas.

Durante el ascenso, Petersen manifestó signos de agotamiento y malestar. En el lugar recibió asistencia inicial, y trasladado de urgencia al hospital local. Allí se le diagnosticó fibrilación auricular , una afección cardíaca que implica un riesgo considerable y que motivó su posterior derivación a centros de mayor complejidad.

Tras casi un mes internado, primero en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego fue trasladado a Buenos Aires donde ingresó al Hospital Alemán, finalmente se dio a conocer la noticia de que el reconocido chef recibió el alta médica y se encuentra en su casa.

Luego de semanas de especulaciones y hermetismo de parte de la familia sobre su estado de salud, el reconocido chef rompió el silencio y brindó su versión de los hechos.

En el programa Teleshow este martes confirmaron la noticia de que Petersen recibió el alta médica. El periodista, Juan Etchegoyen desde Mar del Plata, leyó el mensaje que el propio Petersen le envió para llevar tranquilidad a todos sus seguidores y a las personas que se preocuparon por él durante estas semanas: “Dice así el comunicado que me envía Christian Petersen: ‘Querido Juan, por suerte desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré’”.

Peterson se expresó muy agradecido con el grupo médico que lo asistió e indicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Además, en la entrevista el chef se refirió a los posibles motivos que desencadenaron la situación: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, aseguró.

El comunicado del hospital

En ocasiones anteriores, siempre y ciando la familia lo permitiera desde la institución, emitían partes médicos con información actualizada sobre su evolución.

Esta misma tarde, el Hospital Alemán emitió un comunicado en el que informaban que Peterson fue dado de alta. “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente Christian Petersen recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”, expresa el escrito, e mismo está firmado por Norberto Mezzadri, director médico del hospital.